"Hoy se hacen libros para los no lectores"

"Sensacionista". En una sola palabra que engloba mil conceptos resume Luis Miguel Fuentes su primera novela, 'Como llueve en las despedidas' (Pura Tinta. Seleer), finalista del Premio Azorín (2009). "No se trata de una novela al uso, no es corriente casi en ningún aspecto", asegura. Una obra a la que las editoriales no dieron una oportunidad a la primera, "porque no son buenos tiempos para la lírica. Es un libro muy personal, bastante osado y diferente a lo que se suele hacer ahora. No ha sido fácil". Fuentes recuerda al respecto que en los años 70 u 80 "podía encontrarse uno a agrandes editoriales apostando por textos con calidad. Ahora se exige que el libro sea ligerito, los diálogos amenos y con una temática que llegue a todo el mundo... Parece que se están haciendo libros para los no lectores. Y es un error porque hay público para muchos tipos de literatura".

Dicen de Fuentes que es muy umbraliano, le gusta el Siglo de Oro, el 27, Fernando Pessoa, Marcel Proust, Joyce... "La literatura que me gusta leer y escribir no va ahora con los cánones de la industria". El cronista cree que la sociedad está viviendo una crisis cultural, a lo que se suma que la industria literaria "se ha creído que sólo hay que hacer un tipo de novela que son las que venden mucho y las que son fáciles para todos. En la literatura la forma también es fondo".

'Como llueve en las despedidas' es fruto "de una buena historia" que se encuentra el autor. Una carta verídica del Archivo de Sanlúcar de un capitán francés hecho prisionero en la batalla de Bailén. "Huyo de la novela histórica y no me pongo a reconstruir la Guerra de la Independencia. Es una historia muy bonita a la que le he añadido una actual, la de un profesor que está entre dos amores, que encuentra esa carta y que se siente identificado con lo que lee. Hay una conexión entre las dos historias". Un texto cocinado con la "literatura diferente" de Fuentes y que da como resultado una novela rompedora en la estructura y en el estilo, sin "el estorbo" de los diálogos, un flujo lírico cargado de sensaciones en el que los personajes se comunican entre sí por lo que se cuenta. "Hay quien me ha dicho que es una novela impresionista, incluso cubista. Yo digo que es sensacionista, de sensaciones. Es una novela de amor en todos sus aspectos, hay una reflexión sobre la esperanza y el sentimiento de pérdida. Quiero que quien la lea sienta de verdad lo que lee. Y, sobre todo, intentar con esta obra que la lengua diga todo lo que tenga que decir, que es lo que parece que los escritores han olvidado hoy".

El articulista tiene entre manos su segunda novela, una reflexión sobre el bien y el mal "en la que tampoco me salen diálogos. Será una curiosa historia en la que de nuevo voy a despistar: la gente se va a creer que es una novela que no es. Es la antinovela negra". Asimismo, va a tratar de llevar al teatro esta primera obra a través de dos monólogos.

'Como llueve en las despedidas' se presentará mañana jueves, día 15 de junio, a las 20,30 horas, dentro del programa Letras Capitales que organizan la Fundación Caballero Bonald y el Centro Andaluz de las Letras. Luis Miguel Fuentes estará muy bien acompañado en la Bonald por el también escritor y periodista Fernando G. Taboada. Un acto que, como la obra del sanluqueño, promete ser diferente. A la finalización del mismo se servirá una copa de jerez por cortesía de las Bodegas González Byass.