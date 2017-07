Paco Cepero lanza al mercado 'Sueño Latino', su enésima obra maestra

A punto de cumplir sus 60 años de carrera profesional, Paco Cepero sigue haciendo historia. Su capacidad creativa no tiene fin a sus 75 años, como lo demuestra el nuevo trabajo discográfico que ya puede escucharse en las distintas plataformas digitales. Bajo el título de 'Sueño Latino', el jerezano aborda un nuevo reto musical en el que vuelve a poner de manifiesto su talento como músico. Lo hace a través de trece temas en los que rebosa personalidad.

Entre ellos destacan las alegrías 'Barrio Santa María', la rondeña 'Alcazaba', los fandangos de Huelva, 'Onuba', donde su picado característico es una maravilla, las bulerías 'Fenicia' y 'Alameda Vieja', una explosión de sonidos y acento de la tierra con vida propia, los tientos 'Albariza', la granaína 'Puerta de la Alhambra'

Dentro de esa línea creativa existente en la mayoría de sus trabajos, Cepero también ha introducido en este aportaciones originales como el tema que da nombre al disco, 'Sueño latino', o una pieza que dedica a Paco de Lucía y Camarón de la Isla, titulado 'A Paco y Camarón' o la rumba 'Topacio', de obligada escucha, balada que dedica a su mujer Chari, 'Para Chari' o la habanera 'Habanera de amor', con la que cierra el compacto.

El disco, no obstante, no estará a la venta en formato físico hasta el próximo mes de septiembre, ya que la idea del maestro jerezano es presentarlo, aunque de momento no hay escenario elegido.

Sueño Latino ha sido grabado en Jerez, más concretamente en el estudio del cantaor David Lagos, "donde me he sentido como en casa", admite, y cuenta con colaboraciones como la del joven Paco León a la segunda guitarra.

'Sueño Latino' se une así a la extensa lista discográfica del tocaor entre los que encontramos 'Amuleto', 'De pura Cepa', 'Corazón y bordón', 'Abolengo' o 'Suite Gades', entre otros.

Pero no sólo por el lanzamiento de su nuevo disco es noticia Paco Cepero, ya que el jerezano recibirá mañana viernes un nuevo reconocimiento dentro del mundo del flamenco. En esta ocasión ha sido el Festival Flamenco de la Yerbabuena, que se celebra desde hace 26 ediciones en Las Cabezas de San Juan, quien le rendirá pleitesía.

Será a partir de las 22.30 en la localidad sevillana, en una cita en la que también ofrecerá una pincelada artística, junto a otros nombres como Antonio Reyes o El Farru.

Con este nuevo premio, el jerezano, que recientemente ha anunciado que iniciará una gira de la mano de Diputación para conmemorar sus 60 años de carrera artística, sigue sumando reconocimientos entre los que encontramos la Medalla de Oro de Andalucía, la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Compás del Cante de la Fundación Cruzcampo, El Cordobán de Oro, el Yunque de Oro de Ceuta, la Giraldilla Flamenca, el Premio Melchor de Marchena de Acompañamiento, el Cabal de Plata del Círculo de Bellas Artes, el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología o la medalla de oro de Lo Ferro.