Se hace bastante cansino hoy, diría que incluso agotador, medir cada instante lo que se dice y lo que se hace. Estamos vigilados, controlados permanentemente, hay cámaras donde no pensamos y lo que nos faltaba ya es que nos las instalasen en nuestro baño, donde lo políticamente correcto se va por el retrete. Poner delante de 'correcto' la palabra 'políticamente' tiene su hipocresía, un sentido del humor de lo más negro cuando la política de hoy es de risa y de llorar. Ahora están todos los cargos políticos, no sólo los políticos en sí, legalizando sus currículum, siendo esto políticamente 'incorrecto' (porque lo correcto en política es mentir). Me planteo si, ya que el chorizo ha llegado a la tribuna, no sería más justo que el que trincara no tuviera estudios, porque mucho más coraje da que encima el que le habla al ciudadano tenga su carrera universitario y su master (legal). Pagan aquí justos por pecadores, pero lo peor es que unos y otros conocen lo que hacen unos y otros. Un capítulo más de la clase política. Por suerte, una clase con su propio nombre, porque es importante mantener las distancias.