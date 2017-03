Celíaco no es sinónimo de rico

Lo caro que sale comer sin gluten. Hay quien parece no entenderlo, pero ser celíaco es una enfermedad y no un lujo al que algunos se aferren para comer productos diferentes. No se trata de ser vegano o vegetariano. No. Ser celíaco no se trata de ir a la herboristería a comprar productos sin gluten simplemente porque tienen un sabor mejor o adelgazan. No. Quizás podríamos estar horas explicando en qué consiste esta enfermedad y qué síntomas tiene, pero no soy médico. No obstante, me cabrea que haya gurús que defiendan que los celíacos no necesitan una ayuda cuando los productos sin gluten cuestan mucho más caros que sus homólogos con él. Un pequeño bollo de pan sin gluten puede costar un euro, como mínimo. Por no hablar de la pasta... Aquí habrá quien defienda que comer pasta es un lujo que los celíacos no deberían permitirse y, aunque algún lector no esté dando crédito, créanme que los hay. Los celíacos necesitan ayuda económica para mantenerse. Ser celíaco no es sinónimo de ser rico.