Doble cita

Los feriantes de pro, es decir, aquellos que no esperan a que el regidor o regidora de turno encienda el alumbrado del González Hontoria desde el templete municipal, tienen una magnífica oportunidad este fin de semana para calentar motores de cara a la próxima Feria del Caballo. Dos poblaciones a la que me unen estrechos lazos celebran desde anoche su 'fiesta grande' y he de reconocerles que tengo el corazón 'partío'. Una me lleva a mi cuna, a mi familia y a mis amigos más cercanos; la otra me evoca a otros grandes amigos y a compañeros de una etapa laboral maravillosa en la que aprendí a compaginar el 'rebujito' de más con la crónica periodística. Por ello, les invito a que aprovechen el fin de semana para que se den una vuelta por el recinto ferial de Rota y/ o por la explanada de Las Banderas de El Puerto que no se arrepentirán. Verán que, con sus semejanzas y diferencias, son dos ferias que también invitan al disfrute, a la amistad y a los primeros bailes por sevillanas. En alguna de ellas espero que me vean.