Tenemos que ser sinceros: pasarlo bien y dedicarse a la vida festiva supone para un cuerpo muchos esfuerzos. Casi no se ha repuesto el jerezano de la Feria del Caballo y ahora tiene como cita subrayada la Feria de El Puerto. Nuestros vecinos nos dedican la actual edición y es un año en el que merece la pena pasarse por Las Banderas. A fin de cuentas, no resulta más de veinte o veinticinco minutos de coche el viaje, una distancia que no es más de lo que hace cualquier ciudadano de gran ciudad para cruzarla diariamente, véase Sevilla o Madrid. Es un buen momento para conocer cómo viven en una ciudad eminentemente costera un evento típico de la Baja Andalucía. Y hay que decir que la de El Puerto, en muchos sentidos, es una Feria especial. Sabe vivir tan bien como en Jerez la experiencia del vino y las sevillanas. Qué menos que acercarse este año si se puede. Es un pequeño esfuerzo, económico y físico, por eso de que no es fiesta en Jerez. Pero se recomienda. No la olvidarán.