Estafa-tal

V ALE que andamos cansados y que cada noticia sobre 'presunta' irregularidad nos dice cada vez menos, pero sangra un poco comprobar cómo cada día tenemos sobre el papel un nuevo caso de ilicitud y apenas es un granito de arena en un desierto de descontento que, parece, se lo lleva el viento. Hay que fijarse, por ejemplo, en cómo no ha significado nada en los campos de fútbol que algunas estrellas de la mejor liga del mundo hayan hecho la rabona a Hacienda. Hablan de la pena de telediario, que si alguien no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y eso por supuesto. Pero también es evidente que en algunos casos, no en todos, parece que la ciudadanía se muestra simpatizante hacia los hacedores. En el caso de Messi, su club lanzó una campaña en redes para mostrar apoyo al futbolista. Y muchos le siguieron. Hablamos de millones de euros que dejan de dedicarse a becas u hospitales. Si nos acostumbramos a que nos 'choriceen', si no le damos importancia, es que esta sociedad está 'fatal'.