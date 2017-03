Flaco favor al estamento arbitral

Resulta que al Ciudad de Lucena, concretamente a su directiva, no le ha gustado un pelo la designación arbitral para el partido de este domingo contra el Xerez Deportivo FC. El Comité Técnico Arbitral ha tenido la osadía de elegir para este encuentro a un árbitro adscrito al colegio jiennense pero que tuvo la fortuna -en este caso desgracia, al parecer- de nacer en la localidad gaditana de Ubrique. Y claro, en Lucena se han dicho que eso no puede ser, que cómo un árbitro de Cádiz les va a pitar contra un equipo de la misma provincia, y con lo que se están jugando ambos clubes. Así que la directiva lucentina ha recusado al árbitro, que responde al nombre de Manuel Herrera Ruiz, y solicitó a la Federación Andaluza el cambio de 'trencilla', del que por supuesto no dudan de su imparcialidad. ¡No qué va! Ni de su honestidad. Tampoco.

Siendo grave esto, más lo es que la Federación 'entre por el aro', diga Diego donde dijo digo y, por una módica cantidad (a ver si se creían que les iba a salir gratis la broma), acceda al cambio de designación. O sea, es la propia Federación la que, a lo mejor sin intención, contribuye a que se ponga en entredicho la integridad de un colectivo que, hasta que la tecnología no lo impida (va camino), es una de las patas clave de esa mesa llamada fútbol.

Como en todo, habrá árbitros buenos, regulares y malos. Los buenos se equivocarán menos que los malos y éstos más que los regulares pero si los que estamos de una forma u otra en este mundillo del deporte -y del fútbol en particular- vamos creyendo en la parcialidad de este colectivo, mal asunto. Bastante tiene ya el estamento arbitral como para encima poner en solfa la integridad moral de sus miembros. Y es que extrapolando el caso a nuestra ciudad, es como si a alguno de los 'xereces' se les ocurriera recusar a un colegiado, pongamos por ejemplo Vaca Núñez, sólo por tratarse del hijo de un reconocido cadista. ¿O no?