Yo también he sido costalero. Y he tenido la dicha de servir en las filas de uno de los capataces más bohemios de Jerez: Manolo Campos. Diez años sacando su Cristo de la Coronación y ya siete mandando el precioso paso de la Vía-Crucis.

Manolo Campos cumple sobradamente con el fundamento de un buen capataz: ser buena gente y darlo todo por tus costaleros. Ser ese líder que no quiere despuntar y al que todos respetan. El otro día lo llamé para justificar mi ausencia en la 'igualá' del Señor. Uno ya no puede jugar en todas las ligas con las muchas ocupaciones cuaresmales y hay que ir soltando amarras. Las palabras que me dijo son esas que hacen que uno se sienta orgulloso de su condición de cofrade. "Tu cuadrilla siempre te espera, Manolo. Se pierde un costalero, pero no para siempre porque, si vuelves algún día, habrá un hueco en el segundo palo". Afortunadamente hay cofrades de la talla de Manolo Campos.

Con él y con su gente, sus hermanos y su equipo, aprendí a andar racheado. Y pude meter los riñones para llevar al Señor por medio de sus palabras. "La derecha alante un poquito". Pocas palabras delante del paso porque el protagonista es el Señor, decía.

He sido costalero y he tenido la dicha de servir a sus órdenes. Un tipo que se viste por los pies. Que le cuesta la misma vida decirle a un hombre que no iguala en su palo. Que dispone desinteresadamente de las buenas viandas de su carnicería para cuando el ensayo acaba y el hambre aprieta tras el esfuerzo. Que cada madrugada del Viernes Santo nos dirigía las palabras más bonitas que un costalero puede escuchar a esa alta hora de la noche. Las echaré de menos esta madrugada, Manolo. Yo, que aprendí a andar racheado para sentirme orgulloso de ser costalero y de haber servido a tus órdenes.