El Morao de Picadueñas

El barrio de Picadueñas llora hoy la muerte de uno de sus vecinos más célebres, El Morao. Antonio Moreno Ramos, conocido como 'El Morao del Kiosko de Picadueñas', nos dejó ayer a los 88 años de edad. El Morao era el padre de Antonio y Manuel Malena, dos de los artistas más completos e inquietos del panorama actual y suegro de Mateo Soleá. Fue una persona muy querida en el barrio, no sólo por su citado kiosko, donde se pasaban veladas de lo más sugerentes, por supuesto con mucho cante, sino también por su buenas acciones. De él recuerdo aquella pataíta por bulerías que protagonizó en la Plaza de la Asunción con su mujer, La Malena, en aquel magnífico ciclo que el Ayuntamiento y José María Castaño programaron en 2002. Fue sin duda uno de los momentos que a mí más me llamaron la atención, porque aquellos dos 'viejos' exhibían de alguna manera un arte distinto. Rodeado de los suyos, los de Jerez y los de Lebrija (con Curro Malena, Mateo Soleá y su hijo Antonio), El Morao puso su grano de arena a un recuerdo que no sé por qué guardo en mi retina. DEP, Antonio 'El Morao'.