Primero de Mayo vigente

Ll evamos celebrando el encuentro con América más de 500 años y no nos parece viejuno. Pero debido a los permanentes envites del gran capital contra los sindicatos, el 1 de mayo parece que es un cuento de abuelitos. En la historia del movimiento obrero es una fecha importante, por la reivindicación de 8 horas de trabajo, 8 de descanso, 8 de familia y cultura, y porque se reivindicaba desde muchos años antes el problema de la vivienda obrera, la sanidad de los trabajadores, las largas jornadas laborales, el trabajo de los niños, la carestía de la vida… Ahora hay trabajadores que son pobres, que no obtienen lo necesario para vivir dignamente. La carestía de la alimentación, la vivienda, la energía, las medicinas, la formación, es superior a las subidas salariales. Los accidentes laborales han aumentado, "si no quieres subir al andamio, en la puerta hay 10 esperando", es frecuente. Hay una devaluación del precio del trabajo. El contrato es de 4 horas, haces 10 y te pagan 6, y por un mes. Hay que seguir reivindicando, estamos retrocediendo.