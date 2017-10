Provincia de Jerez

Ahora que se habla tanto de independencia, me gustaría recordar a un grupo de gente que se lanzó a la arena municipal y que llegó a concurrir en las elecciones. En sus inicios, que me cogieron relativamente despierto, en corrillo hablaban de la independencia de Jerez respecto a Cádiz. Se basaban en que Jerez ha estado 'históricamente' arrinconada por Diputación. Me habló una vez un defensor de este proyecto de las instalaciones deportivas que pagó Diputación al Cádiz C. F., y poca broma con la importancia del deporte en la política. Sólo hay que ver la importancia que ha cobrado el asunto de Piqué en Cataluña, o que Pacheco se la pegara poco después de mandar el Xerez a Sanlúcar. Decían que Jerez tiene entidad suficiente para ser provincia, que somos diferentes a los gaditanos. Que la independencia solucionaría muchos problemas económicos. En realidad los argumentos no eran más que la justificación de un sentimiento irracional (y ojo, lo irracional, el sentimiento, no siempre es ilegítimo). En su día pegué un poco la oreja. El mismo al que le encanta el carnaval.