Mucho me temo que no llegaré a ver la ampliación de la Vía Verde de la Sierra hasta Jerez, como tampoco llegó a funcionar nunca la línea férrea Jerez-Almargen que se quiere aprovechar para habilitar la incorporación de la campiña jerezana a la ruta verde serrana. Son tantos los proyectos inacabados de esta ciudad que más que un cajón para dormir, necesitarían los bajos enteros del estadio de Chapín y la pradera hípica anexa para apilarlos. Por citar algunos, los primeros que me vienen a la mente, en el cementerio de los proyectos que no llegaron a cuajar tendrían un panteón la Ciudad del Flamenco, el parque temático Sherryworld, el Palacio de Congresos, la Estación de Mercancías de la Ciudad del Transporte, el Parque Tecnológico Agroindustrial, la Ciudad de la Justicia, la del Motor... Raro es el proyecto que llegó a buen puerto, como el circuito, más por empeño de su impulsor que por el apoyo inicial de otras administraciones. Jerez, en sí misma, no deja de ser un proyecto de ciudad a la deriva, sin visos además de abandonar su condición de capital del paro y la servidumbre. Es lo que hay.