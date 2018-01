Con los Reyes..., mejor ir sobre seguro

Tiene esto de elegir los regalos de Reyes una parte que me gusta. Soy partidaria de ceñirse a la carta, porque al personal le gusta improvisar, salirse del guión. Si se pide un jersey verde, no me traiga usted una botella de vino de no se qué bodega que tiene las botas bajo tierra no sé cuantitos años. Hombre. Se van dando opciones, seguro que alguna se encuentra. A lo que iba, esa parte que me gusta es la de imaginar la cara de la persona a la que se le regala cuando recibe el presente en cuestión. A veces uno está más pendiente de lo que está abriendo que de si me están observando la mueca que hago cuando no vea el jersey y sí esa dichosa botella que yo no pedí. Así que, cuando voy a una tienda me pongo en el lugar del otro y pienso: ¿le gustará?, ¿es lo que quería? No fastidiemos el 6 de enero y vayamos sobre seguro. Las cartas de Reyes se inventaron para algo, digo yo, para escribirlas y para entregárselas a Sus Majestades, que seguro que son muy obedientes a nuestros deseos..., espero yo.