Tosantos y Reyes

Dicen los comerciantes que la campaña de Navidad no ha estado mal, pero tampoco para tirar cohetes. Y sus previsiones para Reyes no son nada halagüeñas porque la gente adelanta cada vez más las compras de los regalos, ya sea aprovechando las rebajas del Black Friday o cualquier otra oferta o promoción especial de las muchas que plagan el calendario anual. Hasta lo de los regalos de Reyes es un decir, porque esta tradición cristiana, como tantas otras, se está perdiendo con el tiempo en favor de la versión anglosajona, en este caso Santa Claus. Somos borregos acomodados en la renuncia a nuestras señas de identidad frente al imperialismo, también lingüístico -eso que ahora llaman globalización-, que acaba por imponer el uso de los neologismos en versión original, como Halloween en lugar de 'víspera de los Tosantos'. Con lo fácil que sería decir 'viernes negro'. Cualquier día me veo celebrando el Día de Acción de Gracias, pavo incluido, sólo que habrá que llamarlo Thanksgiving Day.