Como hicieron en su día los partidos que piden la independencia de Cataluña, estamos asistiendo a un movimiento de unidad por parte de los partidos llamados constitucionalistas, que han creado un bloque común. Tiene un sentido estratégico evidente, pero también tiene consecuencias. Y para explicarlo, me voy a desplazar de Cataluña hasta Jerez. Imaginen cualquier moción elevada al pleno del Ayuntamiento. A veces se aprueban por unanimidad porque suponen un defensa de los intereses de la ciudad. Suelen ser cuestiones más bien simbólicas: peticiones al Gobierno o a la Junta para que lleve a cabo una inversión, condena de un atentado, etc. A nivel local, ¿se imaginan si el PP y el PSOE, primer y segundo partido en votos, aprobasen juntos unos presupuestos? Se perdería muchísimo la necesidad de oposición municipal, de fiscalización. Por supuesto, el asunto catalán es un asunto de Estado. Pero no creo que haya que mirar con recelo las declaraciones de dirigentes del PSC que se oponen al 155. Es parte de la democracia, de la libertad.