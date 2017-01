El estreno

Comienzo esta columna con los nervios de la principiante, ese hormigueo que recorre la barriga, ese que sigo sintiendo ante un estreno propio, ese que no quiero perder nunca porque es síntoma de que me importa lo que hago. Pero ese hormigueo también me dice que estoy haciendo algo que me apetece, que mi corazón y mi cabeza están en ello, que quiero transmitir con todo el entusiasmo del que sea capaz mi pasión.

Todo el mundo debería tener una pasión. Yo se la deseo a todos los que quiero. Una pasión que sea capaz de moverte un día de lluvia, de hacerte hacer kilometros, superar timideces, hacerte osada, exponerte, pero sobre todo una pasión que te emocione, que te consuele, que te haga vibrar, que te construya y te haga mejor persona. En definitiva, que te ayude a vivir.

La mía es el Teatro.

Aprovecharé esta ventana que me ofrece Diario de Jerez para contarles lo que veo, lo que viene, lo que me gusta y lo que no, reflexionar sobre el teatro, sobre los artistas y, por encima de todo, contagiarles, seducirles. Espero encontrar cómplices que me acompañen durante esta temporada.

¿Porqué me decido ahora? Por Cervantes, por Shakespeare, por Concha Velasco, por Nuria Espert, por Hamlet y por Segismundo, por Verdi y por Puccini, o porque, como dice una amiga, ya vamos para "mayoras" y tonterías las precisas; porque me apetece compartir lo que me gusta, porque me entusiasman las tablas y porque creo que en el teatro actual se esta contando mejor que en ningún sitio la realidad compleja que estamos viviendo.

El teatro es algo que da vida y energía, entre otras cosas porque es en vivo y en directo. Ver pelear a un artista con el personaje,que te erice la piel un baile, que te haga llorar La Traviata...Eso hoy día, no tiene precio.

Escribo esta columna escuchando la voz - en los ensayos- de su próxima Traviata, la que podrán ver en Jerez a finales de este mes, esa que no se repetirá en ningún sitio más, esa que quedara grabada en sus retinas, en sus corazones. No se la pierdan, es una oportunidad única y pasa en su ciudad, cerca de su casa; aprovechen la ocasión. Quedan muy pocos lujos para el alma.