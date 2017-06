Un latido con derecho a escucharse

Me gustaría que cerraras los ojos e imaginaras un estadio de fútbol enorme y lleno de gente. Uno realmente grande, donde cupieran cien mil personas. Abarrotado. Imagina que todas esas personas son asesinadas una a una.

Y luego imagina lo que puede costar 50 millones de euros. Confieso que es incluso más difícil. Una mansión realmente enorme, una empresa grande, una inversión estrella…

Pues eso es la tragedia del aborto en España: cien mil seres humanos exterminados al año, de media. Casi cincuenta millones de euros sacados de nuestro bolsillo, destinados a ello.

Tan sencillo. Tan brutal.

El derecho a la vida no interesa. Los políticos hacen mutis por el foro con este asunto. El aborto no está en la agenda pública. No sale en los medios. Rara vez habla de ello la prensa. Se obvia y se esconde intencionadamente porque las cifras de la vergüenza ponen los pelos de punta a cualquiera. Son un escándalo. Cien mil seres humanos. Cincuenta millones de euros.

Por eso hemos convertido esta convocatoria de la VII Marcha por la Vida en una petición directa al Gobierno. Pedimos que se introduzca una modificación en la ley del aborto que incluya la realización de una ecografía.

Actualmente, la información que recibe una mujer en sobre cerrado previa al aborto no la incluye. Si la incluyera, la madre podría saber el desarrollo y características de su hijo en función de su edad gestacional. Podría escuchar el latido cardiaco de su hijo -por eso el lema de la marcha es "un latido, una vida"-. Y podría ser verdaderamente consciente de que un ser humano se gesta en su interior, actuando con verdadera libertad.

Creemos que una sencilla ecografía puede salvar muchas vidas.

Porque la vida es un derecho, y la defensa de la vida es la más justa de todas las causas. Nadie tiene derecho a decidir si una vida vale más que otra. Y el aborto jamás puede convertirse en un negocio, mucho menos en un derecho.

Es necesario presionar al Gobierno para que tome medidas y 300 niños dejen de ser abortados diariamente en España. Porque las madres que abortan sufren después toda su vida.

En pocos días se van a realizar masivamente marchas por la vida en muchas ciudades de España. En Madrid el 18 a las 12 en Cibeles, en Sevilla a las 20 horas en la Plaza Nueva.

En Cádiz se celebrarán diversas concentraciones: en Chiclana de la Frontera el 17 de junio en la plazas de Las Bodegas a las 12. En Medina Sidonia el 18 de junio, Alameda, 13:15 horas. En San Fernando será el 23 de junio en la plaza del Rey a las 20:30 horas. También en Jerez de la Frontera se concentrarán el 24 de junio en la plaza del Arenal, 20:30 horas. Y por último en Algeciras que se celebrará el miércoles 28 en la plaza Alta a las 20 horas.

Espero que muchos ciudadanos gaditanos salgamos a la calle en estas convocatorias repartidas por la provincia, para denunciar este holocausto silencioso y lograr objetivos concretos para proteger la vida prenatal, y ayudar así a las mujeres a las que no se da otra alternativa que poner fin a su embarazo.