Se lo está llevando calentito

Es un homenaje a todos los que le ponen corazón, todo su cariño y se dedican de una forma u otra a sacar adelante asociaciones y entidades sin ánimo de lucro pero con mucho ánimo. Además les cuesta el dinero, el tiempo y disgustos. A pesar de "los otros", de los que no pueden estar, se fueron y no saben cerrar capítulo o aquellos que cuando están pasan de puntillas poniendo la mano, pasando tickets hasta de las fotocopias que no hicieron ( y además no pagaron), cobrando las cisternas robadas en la obra de otro y después cobraron- a su Peña, esa que tanto querían jajajajaj. A pesar de esos que no hicieron nada ni lo hacen, esos que se atreven a criticar y a intentar echar por tierra el esfuerzo de los demás incluso difamando poniendo en práctica esa teoría de "difama, difama que algo quedará…". Esos que no entienden que hay personas "egoístas" que disfrutan ayudando a los demás, dando vida y manteniendo asociaciones y este tipo de entidades. Estos elementos subversivos y dañinos para la sociedad podrían mejor tomarse el cafelito en el bar de turno y meterse en otros menesteres personales o incluso pedir ayuda o participar en esas asociaciones de forma constructiva porque seguro que hablan así de mal ya que en su propia casa tienen grandes goteras y se dedican a hablar de la casa de los demás para evitar tener que sufrir de sus propias miserias. La verdad es que la ignorancia es muy atrevida y la maldad con tiempo para utilizarla peor. Pero al final prevalece la razón y se van descartando. Se van quedando solos con su miseria entrando en acción ese otro refrán que sostiene: "quien a hierro mata a hierro muere ". Esta gente tóxica, destructiva que ni trabaja ni deja trabajar, que no conocen el esfuerzo que esto supone porque te ven disfrutar y no lo entienden-lógico- tienen, afortunadamente, los días contados. No se dan cuenta que no van a desanimar al que trabaja-al contrario- no entienden que todo el tiempo que dedican a destruir lo están malgastando en vez de dedicarlo a su familia, su trabajo y sus aficiones o sus hobbies. Esa energía la están dedicando a generar miseria y malos ambientes a su alrededor de tal manera que la gente cuando los ve cruzan de acera, salen huyendo o le hacen un cerco como el de la luna. Aunque quien sabe si su afición y donde se sienten felices es intentando destruir a los que tiran del carro, porque..… "haberlos haylos" y vaya Ud condió.