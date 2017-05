Las motos, en fondo sur

Se nota mucho a lo que va cada uno al circuito. Entrar en el paddock en los días de Gran Premio es una locura y un total disparate. Aquello está completamente lleno de gente que, me consta, molestan en ocasiones incluso a los pilotos. Está bien que los que pagan vayan, pero hay que aligerar aquello. Raro me parece que aún no haya habido un accidente grave entre los peatones y los que viajan en scooter por allí -por trabajo y necesidad-. Jerez es la capital y uno de los lugares donde más gente tiene acceso a esta zona privilegiada, así lo aseguran aquellos que acuden a todas las citas del mundial. Además, no lo entiendo. Puedes ver a los pilotos, cómo algunos estiran el cuello hasta límites insospechados, que no te dé mucho el sol y poco más. Para mí, lo más interesante es ver cómo trabajan los equipos de Moto3 en los boxes. Luego, para vivir las motos, como espectáculo, me quedo con la pelousse. Es como ir a Chapín y no estar en Fondo Sur, que está muy bien pero no es lo mismo.