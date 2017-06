He sentido un poco de vergüenza

Buscando una cadena de tv sobre cocina, topé con las cadenas BBC news; CNN, Fox news, Euro news, Al Jazeera, France 24 y TV5 Monde, que emitían la misma noticia a la vez. Extrañado continué en Euro news. Se trataba de la comparecencia en el comité de investigación del Congreso de los EEUU sobre la destitución del ex director del FBI, James Comey. Me asombra la seriedad de las preguntas, el interés en demostrar la inocencia de Donald Trump, la seriedad en demostrar lo contrario. Era un acto importante de los contrapoderes en EEUU. Por otro lado he comprobado las intervenciones en la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Impresentable la señora Cifuentes, despreciando a los representantes del pueblo. El machismo del portavoz del PP. Las acusaciones de 'tonta', acusación de latrocinio endémico de Podemos…Era un acto de los contrapoderes en España. No me ha gustado la actitud de la señora Cifuentes. Empieza a parecerse a Esperanza Aguirre.