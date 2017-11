Qué habría dicho Chaves Nogales si hubiera podido ver lo que está ocurriendo ahora en nuestro país? Una de las cosas más asombrosas que ocurren cuando lo lees es que parece estar hablando hoy mismo. No hay nada que haya envejecido en su obra, porque todo lo que escribió está libre de los molestos tics ideológicos que han echado a perder tantas y tantas cosas de los años 20 y 30 del siglo XX. Pero Chaves Nogales parece cada vez más actual. Lo mismo le pasa a Orwell, cosa que se explica porque en realidad Chaves Nogales fue nuestro Orwell. Los dos escritores compartieron la misma obsesión por la verdad. Los dos se propusieron no dejarse llevar jamás por la falsedad o los prejuicios. Y los dos, no lo olvidemos, fueron partisanos que nunca se identificaron con uno u otro bando. Su único bando, su único amo, fue la verdad.

No es extraño que Orwell y Chaves Nogales hayan tenido que esperar tanto tiempo para ser reconocidos entre nosotros. De hecho, tanto la izquierda más cerril como la derecha más casposa siguen considerándolos peligrosos. Mejor así. Orwell, que luchó en la guerra civil con los republicanos y estuvo a punto de morir de un disparo en el cuello, escribió su Homenaje a Cataluña sin omitir nada que no fuera la pura verdad. Su libro contradecía la versión oficial de la guerra del Partido Comunista -que monopolizó el discurso intelectual de la izquierda durante muchos años-, y por eso mismo su libro ha sido muy poco leído en España. Lo mismo podría decirse de la Tercera España de Chaves Nogales -republicana pero liberal- que no se ajustaba ni al bando de los fascistas ni al de la izquierda comunista arrodillada ante Stalin. Su libro Héroes y bestias es uno de los mejores que se han escrito sobre la guerra, pero Chaves Nogales fue un escritor olvidado por completo hasta que la profesora María Isabel Cintas lo rescató en 1994 con la edición de sus obras en la Diputación de Sevilla. Era demasiado molesto, demasiado incómodo.

¿Qué habría dicho Chaves Nogales de los fantoches que han protagonizado el procés? Sería maravilloso saberlo, pero la pregunta es inútil. La época de Instagram y Twitter, la época de los becarios permanentes, la época en la que nadie quiere investigar los hechos, la época del victimismo y la queja permanente y los espacios seguros, esa época ya no puede permitirse un escritor como él.