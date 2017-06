Javier Carnero es el nuevo consejero de Empleo, es abogado, fue alcalde de Benalmádena y viene del mundo de la empresa pública, pero en su primera comparecencia me pareció que era ebanistero: va a crear cuatro mesas técnicas, cuatro, en su Consejería. Supongo que a tal empeño carpintero le seguirán dos camas muebles -en desuso, ya-, dos sofalitos, tres sofás camas -qué apañados son- , dos taburetes y un único tresillo. Un consejo: cuando oigan a un dirigente político hablar de mesas técnicas, de debate, y no digamos ya de un "marco permanente de diálogo", hagan como yo: me desconecto de tanta maderería, la dejo pasar. La política Ikea, consistente en estar construyendo mesas todo el día, para el empleo, para la paz, para la recuperación de la ría o para ayudar a los refugiados, forma parte de la palabrería con la que se intenta tapar la inacción en la gestión.

Y a eso vamos.

Javier Carnero es el primer consejero de Empleo desde el año 2010 que va a poder ejercer como tal en la comunidad con más parados de España. Desde que Manuel Recio entró en los despachos de Hytasa, bastante han tenido para que no les imputen o les metan en la cárcel. Los jueces en general, la jueza en especial, los policías y los guardias se cebaron con un departamento donde había mucha porquería, pero se afanaron tanto que lo dejaron inutilizable. Todo el mundo quieto. Consejeros, viceconsejeros, secretarios, directores generales, directores provinciales del SAE, el organigrama entero era susceptible de ser imputado sin que se conocieran los hechos ni la acusación. Eso sí, te metían una o dos noches en chirona y te tocaba el culito por si escondías algo.

Ni Recio ni Antonio Ávila que le sucedió, ni Luciano Alonso ni José Sánchez Maldonado, el último de ellos, ejercieron; se dedicaron a tapar boquetes, en principio, y a protegerse ellos mismos después. Desde el año 2011, la Junta de Andalucía, por temor, por inoperancia y por cautela, no ofrece cursos de formación a parados, se habrán perdido unos 800 millones de euros y se tuvieron que devolver cerca de 300 millones. Sonrojante, pero ha sido así. ¿Quién era el voluntario para ponerse al frente de Empleo? Nadie. Javier Carnero, eso dice, recuperará los cursos de formación en septiembre, con 60 millones de euros. Esto sí es importante, y no las mesas, maese. Usted tiene una oportunidad: tómela, hágalo bien. Y no se fíe, convoque de modo público, adjudique con ojos cerrados y acierte, aunque sea por los caídos.