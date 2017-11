La 'Grande Armée'

Ahora hemos sabido que el Gobierno catalán quería organizar un ejército, una pequeña Grande Armée napoleónica, a cuenta de una probable guerra contra España. En total, eran unos veinte mil reclutas, voluntarios o no, los encargados de hacer frente a las hordas españolas que cruzaran el Ebro. Pero, por muy desorganizado y español que sea el enemigo, veinte mil soldados parecen pocos para un conflicto de ese tamaño. Recordemos que la última vez que en España triunfó un golpe de Estado, estuvimos tres años "matándonos como conejos" (Cela). De modo que, para disuadir a la España dictatorial y opresiva que dice Guardiola, el golpe de Puigdemont quizá hubiera necesitado algo más que toda esa tropa virtual con la que el señor Junqueras jugaba a ser Von Clausewitz.

Lo bueno de esta mala noticia es que la estudiantina que apoyó el Procés no va a empuñar las armas para defender la república catalana. Lo malo de esta buena noticia es que esa misma muchachada ve como hecho natural, como constante histórica, una profunda anomalía de la que ellos son los principales beneficiarios: todos esos mocitos, y también sus padres, son acaso la primera generación de europeos que no ha conocido una guerra (con la triste excepción, hija del nacionalismo, que destruyó Yugoslavia). Probablemente, todos estos señores -Puigdemont, Junqueras, los Jordis, la voluble Forcadell, la pavorosa cantidad de irresponsables que han urdido esta farsa-, pensaran que una secesión es una cosa que se hace por las tardes, antes de ir al gimnasio. La Historia, sin embargo, nos dice otra cosa. Y lo que nos dicen la Historia, y el sentido común, es que esa burguesía provinciana y hosca que instigó el Procés, no va a abandonar sus privilegios para inmolarse en la vasta hoguera de la guerra. Si algo ha quedado claro en todo este descabellado sainete, es que los héroes del nacionalismo quieren conquistar la gloria, quieren ascender la blanca escalinata del Walhalla, siempre que sea sin arriesgar el físico y sin perder la hacienda. O dicho de otro modo, los admirables héroes del Procés quieren que el enemigo se marche como en los chistes de Gila, motu proprio.

Uno, la verdad, no se imagina a la juventud dorada de la CUP resistiendo al invasor tras las barricadas. Se dice que Baudelaire participó en la Comuna porque odiaba a su padrastro. Pero Baudelaire, ay, era un burgués venido a menos. El Procés, sin embargo, es el fruto de una burguesía venida a más. De una burguesía que se sueña aristocracia.