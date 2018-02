Un público fiel y entregado a El Barrio

Jerez se ha llenado este fin de semana de seguidores de El Barrio. El artista, que consiguió vender todas las entradas hace meses, no defraudó en sus dos pases al público que se ha dado cita en el Palacio de Deportes. El sombrero, seña de identidad que une a El Barrio con sus fans, inundó el recinto y cientos de móviles 'dibujaron' un peculiar espectáculo visual en el Palacio para guardar cada momento del concierto. Un artista no es nadie sin su público y esta imagen demuestra que cariño no le falta a El Barrio en Jerez.