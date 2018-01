¡No sirve!

Parece que la epidemia de gripe ha alcanzado su cénit coincidiendo con los fríos, y nos ha dado la oportunidad de comprobar varias cosas. La primera, que lo mismo que cuando llueve a cántaros no hay alcantarilla que recoja el agua, cuando la epidemia es desproporcionada, no hay sistema sanitario que pueda establecer una asistencia adecuada. Se tiene el personal que se tiene, los despachos que hay y las camas que están. Por muchos profesionales que contraten, si no hay despachos para qué los quieren. Para colmo, algunos usuarios pagan su lógico enfado por el retraso en la atención con los profesionales que los tienen que atender, no con los dirigentes que desde sus despachos diseñan los operativos a poner en marcha. Curiosa manera de agradecer al profesional que me cura su dedicación y atención. Al margen de esto, también ha servido para comprobar la escasez de médicos disponibles para trabajar en la sanidad púbica. Durante años han ofrecido infracontratos, y han espantado a los profesionales, que se han buscado la vida fuera del sistema público de salud. No pretenderán que ahora sí vayan ¿verdad? Y esto no es nada para lo que ocurrirá dentro de 4 años cuando la última promoción sin númerus clausus se jubile... Es el resultado de tratar como se trata a profesionales que necesitan diez años de carrera para poder trabajar (6 para ser médicos y 4 de especialidad) y tienen que soportar un trato del sistema y de algunos usuarios que convierten su vida laboral en una carrera hacia la jubilación anticipada. Como me decía un compañero que trabaja en Portugal, allí no solo cobras bastante más, sino que además, eres Don Fulanito, y te tratan con respeto. Por último, la gripe nos ha dejado la evidencia de que en sanidad hay dirigentes tan tontos como para hacer público que la vacuna no ha servido para nada con la consiguiente alarma y el efecto que puede tener para años sucesivos. La vacuna siempre sirve, otra cosa es que sirva para curar la idiocia de algunos jerifaltes. Para eso... ¡no sirve!