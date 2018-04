Ocho empresas de Cádiz, contra el abandono escolar y el paro juvenil

Ayer finalizó en El Puerto la primera edición del proyecto #coachExit en la provincia de Cádiz, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad. A lo largo de los dos meses que ha durado el programa, han participado un total de 23 voluntarios procedentes de ocho empresas e instituciones como son Acciona, Fundación DKV Integralia, Grupo Osborne, Mecanizados y Montajes Aeronáuticos, Northgate España, Puerto de la Bahía de Cádiz, Titania y Zambrano Procuradores. Estas organizaciones han mentorizado a 23 jóvenes procedentes de cinco entidades sociales y educativas: IES Fernando Aguilar Quignon, IES Mar de Cádiz, La Salle-Jerez, SAFA-Jerez y SAFA-El Puerto.

En la mañana de ayer se celebró la sesión de cierre en la sede de Fundación Osborne, entidad que ha colaborado de forma activa tanto en la difusión del proyecto como en la cesión de espacios para poder llevarlo a cabo. En palabras de su director, Antonio Abad, "ha sido una colaboración muy gratificante y natural, puesto que está alineada plenamente con nuestra misión, que es la formación de jóvenes orientada a favorecer su empleabilidad". El evento final ha sido un encuentro entre todos los voluntarios corporativos, jóvenes y tutores de entidades sociales y educativas participantes, que han compartido en primera persona sus testimonios, vivencias y objetivos establecidos en el programa.

La organización destaca que el 81% de los jóvenes participantes acaba el curso

El proyecto #coachExit, que en la provincia de Cádiz arrancó gracias a la colaboración de Stavros Niarchos Foundation, es un programa de voluntariado corporativo dirigido a empresas que busca mejorar la integración laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, trabajando su orientación y motivación para que continúen su formación y mejoren sus posibilidades de empleabilidad. Según la organización, tras su paso por el proyecto, el 81% los jóvenes aprueba el curso, el 93% tiene intención de continuar con sus estudios y un 88% mejora su autoestima. Fundación Exit forma a los voluntarios corporativos en técnicas de coaching para acompañar durante el proceso a los jóvenes en un recorrido dentro de la empresa.

Los participantes tienen entre 16 y 19 años y son derivados por diferentes entidades sociales y educativas e institutos, procedentes de una situación de riesgo de abandono escolar temprano. En paralelo, colaboran empresas que quieren dar a sus empleados la posibilidad de participar en una acción solidaria.

Carla Terry, responsable de Comunicación y RRPP de Grupo Osborne y Fundación Osborne y coach en esta edición, explicó que "la experiencia ha sido una auténtica sorpresa y muy, muy positiva. Me he dado cuenta que al dedicarle un poco de tiempo al joven, al escucharlo, me ha acabado aportando más a mí que yo a él. Recomiendo la experiencia al 100%, ya que te permite ayudar a los demás en la empresa pero saliendo de la rutina laboral".

Por su parte, Said Laaroussi, estudiante de una FP de cocina en el colegio SAFA de Jerez y participante en el proyecto, afirmó que "creía que iba a ser aburrido y me he encontrado con que es todo lo contrario. He aprendido cómo funciona una empresa por dentro y lo que me espera el día de mañana, una experiencia real que me ha encantado. Ahora veo mi futuro profesional más claro y con unos objetivos marcados. Tener una coach a mi lado durante dos meses es una suerte que no todo el mundo tiene y yo la he aprovechado al máximo".