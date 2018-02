La quinta pasa por Mendoza

Viento en popa y a toda vela después de encadenar, por primera vez en el curso, cuatro victorias consecutivas, el Xerez Deportivo FC comparece en Chapín dispuesto a acercarse un poco más al ascenso a Tercera División sumando el quinto triunfo seguido, lo que pasa por derrotar al Antoniano de Jesús Mendoza, cuarto clasificado y al que el equipo de Masegosa dejaría a 14 puntos en caso de victoria.

Para el Xerez DFC, este medio día del club es una prueba de fuerza. En el mejor momento de la temporada en cuanto a resultados y cada vez con más consistencia en su juego, los xerecistas quieren aprovechar esta inercia positiva para seguir sumando de tres en tres e imprimir un ritmo que los rivales no puedan seguir. Con el Coria a tres puntos -el liderato también está en juego- y tres puestos de ascenso -dos si subiera el Ceuta- que podrían ser más en caso de que equipos del Grupo X de Tercera lleguen a Segunda B, la referencia para el salto de categoría la marcan entre el tercer y cuarto clasificados. Y con esta premisa, la intención es encarar las diez últimas jornadas del curso con la mayor ventaja posible, para no dejar para mañana lo que se pueda sumar hoy.

El choque de hoy es medio día del club, por lo que los socios han de pasar por taquillaCuenca, Lebrón y Sergio Iglesias entran en la lista, en la que es novedad el juvenil Curro

El reto no es otro que continuar la impecable racha en Chapín, donde el Xerez DFC cuenta sus once partidos por victorias y donde solo ha encajado cuatro goles, un registro de récord: se viene un partidazo de lo más atractivo, porque a la ambición de los locales es de suponer que el Antoniano comparecerá, aleccionado por Jesús Mendoza, a por todas, con el objetivo de ser el primero en asaltar el fortín de Chapín.

Para que no falte de nada, es innegable que la presencia de Mendoza en la grada -está sancionado y no podrá sentarse en el banquillo- añade morbo al envite de esta tarde, declarado por la directiva azulina como medio día del club, por lo que los socios tendrán que pasar por taquilla con estos precios: 6 euros para Tribuna, 5 euros para Preferencia, 4 euros para Fondo Sur y 1 euro para los niños de 5 a 14 años. Los socios Premium podrán acceder gratuitamente al estadio. Por otro lado, el precio de las entradas para los no socios son de 12 euros para Tribuna, 10 euros para Preferencia, 8 euros para Fondo Sur y 2 euros para los niños de 5 a 14 años.

En lo deportivo, Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, no podrá contar con Pablo Bonomo, Aziz y Marrufo, los tres lesionados. Cuenca, Lebrón y Sergio Iglesias, que arrastraban molestias desde comienzos de semana, han conseguido superar sus problemas físicos y han entrado en una convocatoria en la que la principal novedad la protagoniza el juvenil Curro, que regresa a una lista del primer equipo.

La convocatoria azulina la conforman los siguientes jugadores: Camacho, César, Sergio Iglesias, Álvaro, Álex Padilla, Lebrón, Joaqui, Adri, Curro, Jorge Herrero, Barba, Adrián Martín, Caballero, Heredia, Bello, Javi Tamayo, Cuenca y Álex Expósito.

En el once inicial no se esperan muchas novedades visto el rendimiento del equipo en las últimas jornadas. Masegosa ya anunció que su intención es que en el equipo titular esté Bello dentro de la intención del club y del propio entrenador de tratar con la mayor normalidad posible a la situación del futbolista jerezano, que como se sabe se ha visto involucrado en la investigación de la trama de amaños por su etapa en el Jumilla. Si Sergio Iglesias está en condiciones de arrancar desde el inicio, bien pudiera ser que Masegosa repetir el equipo que comenzó en el Navarro Flores.