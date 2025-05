Andalucía asegura que el caos ferroviario es la "gota que colma el vaso" del desgobierno

El parón ferroviario vivido en las últimas horas del domingo y que se arrastró durante todo el día de ayer, sigue despertando la reacción de un gobierno andaluz que considera que "es la gota que colma el vaso" del "desgobierno al que nos vemos sometidos los ciudadanos, con todos los lunes con un sobresalto" y que afecta de manera especial "a Andalucía, con más de diez mil personas atrapadas en las estaciones".

Así se ha expresado la portavoz de la Junta, Carolina España, al término del Consejo de Gobierno de esta mañana y que ha tenido en el caos que se vivió en el transporte ferroviario a y desde Andalucía hasta Madrid, como último "ejemplo del caos en el que estamos instalados con este Gobierno". Desde el Ejecutivo autonómico, se ha querido mostrar "su indignación sobre el maltrato constante que sufre Andalucía lunes tras lunes" y ha expresado que se trata de la "gota que colma el vaso".

A su juicio "falta una explicación clara sobre las causas que originaron ese caos, ya que en un principio nos dijeron que era el robo de cobre, después la catenaria", en resumen una serie de "excusas que lo único que hacen es mostrar la incompetencia y el desgobierno más absoluto". Desde la Junta de Andalucía se considera que esta actitud del Ejecutivo central, ha llevado a que un servicio como el tren de alta velocidad "que antes era un orgullo, ahora es un bochorno permanente".

Esto es una muestra más del "retroceso y el deterioro de la calidad de vida de los españoles, ya que estamos ante un Gobierno que ni siquiera es capaz de asegurar a qué hora sale el tren". La portavoz ha hecho suyas las palabras del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijòo que ayer criticaba que "los españoles cada vez pagamos más impuestos y recibimos peores servicios".

La solución a esa falta de transparencia pasa, según España, por "encargar una auditoria de todo el sistema para conocer qué carencias tiene y que se haga por parte de organismos internacionales, ya que el Gobierno no puede ser juez y parte en este asunto".

La consejera no ha ahorrado ni un símil a la hora de referirse tanto al parón en la línea ferroviaria, como al apagón sufrido hace una semana. Si al referirse al primero hablaba de que el Gobierno "descarrila", o que se encuentra en "vía muerta", a la hora de hacerlo sobre el corte de suministro eléctrico, España se ha referido a un Ejecutivo que sigue "a oscuras".

Tampoco quedaron al margen las habituales referencias a la vicepresidente primera, María Jesús Montero, en calidad de andaluza, que "debería haberse referido a estos asuntos y que ni lo ha hecho, ni se espera que lo haga". También ha implicado, al igual que lo han hecho esta mañana desde el PP nacional, al ministro del Interior, ya que "si ha habido un robo, creemos que Marlaska tendrá algo que decir sobre cómo se puede garantizar la seguridad de una infraestructura tan importante y que no vuelva a repetirse".

La portavoz también ha clamado contra la "falta de responsabilidades ante dos hechos tan graves. En cualquier otro país, ya se habrían producido dimisiones".

Un reparto pendiente

Sobre la reunión mantenida ayer para decidir sobre el reparto de menores no acompañados que se saturan los centros para ellos destinados en Canarias, la portavoz del Gobierno andaluz ha recordado que "no se pudo votar porque el Gobierno central no aclara cuántos menores van a llegar a Andalucía". La cifra de 800, "la conocemos por los medios de comunicación" ha aclarado España, así como los "26 que parece que van a Cataluña".

Lo que sí ha confirmado es que, tal y como se anunció hace dos semanas, la Junta "va a presentar un recurso de inconstitucionalidad a ese reparto. Los servicios jurídicos siguen analizando la posibilidad de llevarlo a cabo y tan pronto como esté listo se presentará. Eso sí que lo puedo confirmar. Todavía estamos en plazo".