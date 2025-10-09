Andalucía suspende temporalmente las notificaciones de las citas para las pruebas diagnósticas

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha deshabilitado temporalmente los mensajes que notifican a los pacientes las citas de las pruebas diagnósticas de imagen. La administración sanitaria andaluza ha informado de que una incidencia ocurrida en el servicio de mensajería telefónica ha obligado al gestor a suspender transitoriamente las notificaciones telemáticas mientras se lleva a cabo la resolución del problema informático.

El servicio Avisas, implantado en 2023 en Andalucía, ha dejado de funcionar para la comunicación de las llamadas pruebas diagnósticas de imagen (PDI), que afecta a la notificación de las mamografías, radiografías convencionales, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, ecografías y pruebas de medicina nuclear que se efectúan en los hospitales y en los centros de salud del sistema público y sirven para el diagnóstico y el seguimiento de un notable número de patologías.

El SAS aclara que el resto de las comunicaciones realizadas por el sistema de mensajería en los teléfonos "no se ven afectadas".

Una serie de problemas surgidos en la información de las citas para estas pruebas empezó a provocar una "confusión" en los pacientes andaluces. Ésta ha sido la causa por la que el sistema sanitario público andaluz ha tomado la decisión de suspenderlo hasta que "se resuelva el problema", señala una noticia publicada en la web del SAS este jueves.

Una captura de pantalla de la información publicada este jueves en la web del SAS. / M. G.

Los pacientes que estén pendientes de la cita para las pruebas diagnósticas serán informados por los cauces tradicionales, es decir, mediante las habituales cartas postales o llamadas telefónicas. Fuentes del SAS subrayan que esta incidencia, la suspensión de las notificaciones por SMS de las pruebas diagnósticas, está "dentro de los cambios en el sistema derivados del impulso de la herramienta Avisas".

El objetivo último, explican estas mismas fuentes, es acabar centralizando las comunicaciones telemáticas, evitando que sea cada centro sanitario u hospitalario el que lo lleve a cabo de una manera independiente.