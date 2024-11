Cancelado el concierto de los raperos granadinos Ajax y Prok en el Wizik Center tras decenas de denuncias por agresión sexual y trato vejatorio

El concierto de los conocidos gemelos raperos granadinos Ajax y Prok estaba previsto para el 28 de marzo de 2025, en el Wizik Center, a las 21:00 horas, pero desde el 14 de noviembre no se puede acceder a la compra de las entradas: cancelado.

El motivo apunta a las denuncias en redes sociales por agresiones sexuales a decenas de mujeres y trato vejatorio, algunas de ellas menores de edad, por parte de estos dos jóvenes de Granada.

Algunos de los testimonios que se denuncian son desgarradores.

Muchos de ellos cuentan relatos de relaciones sexuales que comienza con un contacto sexual consentido en primera instancia, y posteriormente, tras el trato humillante que las mujeres denuncian por parte de ambos, las chicas se oponen a continuar con la relación, momento en el que se rompe el consentimiento y comienza el abuso sexual; el famoso "no es no", marca Errejón.

Agresiones, abuso de poder y sin consentimiento

En uno de los testimonios, otra de las chicas denuncia que fue abandonada en un polígono en Granada tras oponerse a continuar con la relación sexual en un coche. Otros relatos sí hablan de violaciones, tras haber sido drogadas.

Desde que Cristina Fallarás denunciara en su perfil de Instagram el caso Errejón, que provocara posteriomente la dimisión de fundador de Podemos, aunque ahora diga que la denuncia de Mouliáa es falsa, un grupo de jóvenes mujeres de Granada, decidió poner en marcha la cuenta @DenunciasGranada, que cuenta con más de 36.000 seguidores.

Se trata de un colectivo de mujeres, que prefiere preservar su identidad para proteger a las víctimas, capiteando por dos psicólogas que han decidido ofrecer esta herramienta de denuncia a una situación que según manfiestan, "se produce desde siempre en Granada".

"Esto era un secreto a voces en Granada. Sin embargo, el miedo, el silencio y el encubrimiento que ha existido y que existe a su alrededor, han contribuido a que estas actitudes y conductas no se llegaran a destapar del todo nunca", aseguran.

Según ellas manifiestan, "la idea de crear la cuenta de @denunciasgranada surge, el 28 de octubre, a raíz de un post en el perfil de Cristina Fallarás, en el que, en los comentarios, muchas personas describían este hecho como un secreto a voces, lejos de ser casos aislados. Al investigar y darnos cuenta de que, efectivamente, esto era así, y que además, ya se había intentado denunciar públicamente antes, quedando finalmente silenciado, decidimos unirnos un grupo de mujeres para dar voz a las víctimas de nuevo. Lo hicimos sin grandes expectativas, pero con la firme intención de ofrecerles un espacio de escucha y apoyo por encima de todo", dicen textualmente.

Un espacio de escucha y apoyo a las víctimas

Si bien no existe aún ninguna denuncia en firme ante la Policía Nacional ni ante ningún juzgado, el concierto de los gemelos en el Wizink Center ha sido cancelado, y a comienzos del mes de noviembre la agencia que representaba a los granadinos, Taste The Floor, que también representa a artistas de la talla de Quevedo, Don Patricio, Califato 3/4, o la Zowi, decidió romper su contrato laboral con ellos.

"Taste The Floor suspendió hace ya varios días toda su vinculación laboral y artística con Ayax y Prok, ante las numerosas y gravísimas acusaciones que han salido a la luz en las últimas semanas. Desde nuestra organización rechazamos contundentemente cualquier acto de violencia machista y confiamos en una investigación judicial justa y completa. Y seguiremos actuando en todo momento con responsabilidad y respeto hacia nuestra comunidad".

No obstante, según confirma el grupo de mujeres que está en contacto con las víctimas, no se descartan las denuncias en firme, tras el comunicado de los raperos desmintiendo los hechos denunciados en redes.

Cabe destacar que no hay rastro de estos dos chicos en las redes sociales ni en ninún portal digital; y que ser machista y misógino no es un delito, pero el abuso y la agresión sexual sí.

Asimismo, es importante remarcar que una denuncia en firme por agresión sexual tan solo la puede interponer la víctima de la agresión, nadie lo puede hacer por ella.

Violación y otros tipos de agresión sexual

Según las portavoces de la plataforma, "algunas chicas sí han denunciado haber sido víctimas de violación, mientras que otras han experimentado otros tipos de agresiones sexuales o abusos, y todas ellas requieren igual importancia y atención. Aunque nuestros testimonios no reflejan exactamente 60 violaciones, tampoco se puede descartar que éstas no hayan ocurrido. Es importante aclarar que nuestra cuenta no refleja, ni mucho menos, la totalidad de los actos que estas personas han podido cometer".

Otras personalidades de la industria musical urbana aseguran haber sido conocedores e incluso testigos directos, del trato vejatorio que ha sucedido en ocasiones.

Uno de ellos, es uno de los miembros del grupo La Plazuela, quien ha denunciado haber recibido amenzadas por parte de los mismos, tras manifestarse a favor de las víctimas.

Según las frases texuales de las portavoces de la cuenta, las víctimas "denuncian distintos tipos de agresiones sexuales, como violación, tocamientos no consentidos, acoso y otras formas de abuso. Aunque el machismo en sí mismo no constituye un delito, estas conductas van más allá, ya que implican el abuso de poder y la falta de consentimiento de las víctimas, entre otras cosas". "Muchas de ellas han acudido a terapia para tratar el daño que los hermanos les han infligido. En relación a otras pruebas, hay que ser realistas: no es fácil conseguirlas en estos casos".

Miedo al descrédito y a la revictimización

Preguntadas por el hecho de la ausencia de denuncia en firme ante la Policía Nacional, las portavoces aseguran que "las víctimas se enfrentan al miedo a las represalias, y a ser desacreditadas; y temen que el proceso de denuncia pueda implicar una revictimización, lo que, desgraciadamente, es bastante habitual", manifiesta.

Ayax y Prok durante un concierto en Madrid en 2019 / Javier Bragado / Redferns / Getty

En palabras texuales: "ellas no tienen por qué querer soportar la sobrecarga emocional que puede conllevar todo esto, especialmente sabiendo que no hay garantías de que se haga justicia. Por ello, no todas se sienten preparadas para dar este paso, y la decisión de no hacerlo, es igual de válida y respetable que la opción de la denuncia. Aun así, se están valorando distintas vías, y esta sigue siendo una posibilidad para las que lo deseen".

Polémico vídeoclip Polizzia, en 2016

No es la primera vez que una actitud reprobable salpica a los hermanos.

En 2016 los gemelos fueron denunciados por incitación al odio en una de sus letras, en su videoclip Polizzia; y la causa fue archivada dos años después.