Elías Bendodo: "Como en Andalucía, no den por hecho que al PP de Feijóo le haga falta Vox"

Elías Bendodo tiene despacho en la sede nacional del PP, es el coordinador general del partido y el hombre al que Alberto Núñez Feijóo le ha encargado la organización de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas. La historia indica, con sonoros ejemplos, que estos comicios locales anticipan los grandes cambios políticos en España. Y ahora le tocaría al PP. Ésta es la tesis de este malagueño que fue el compañero de camino de Juanma Moreno hasta que optó por hacer carrera a nivel nacional.

-Usted nunca ha estado en una oposición hasta ahora. ¿Esto es más difícil?

-Yo no he conocido la oposición hasta hace ocho meses. Yo estaba en el despacho de abogados con mi padre, ETA mató a Martín Carpena en el año 2000 y me tocó ser concejal con 24 años; directamente, paso a formar parte del equipo de Paco de la Torre en el Ayuntamiento de Málaga. Estuve con Paco hasta 2011; de 2011 a 2019, presidente de la Diputación, y del 2019 al 2022, consejero de la Junta. La dedicación en la oposición y en los gobiernos es la misma, pero en la oposición tienes más tiempo para pensar, y eso viene muy bien. Para pensar y para planificar.

-En el PP nacional usted también ejerce un poco el papel de malo, como hizo en el Gobierno andaluz.

-Yo no era el malo del Gobierno andaluz, yo ejecutaba las órdenes del presidente. Aquí, el papel que me corresponde es dirigir una campaña electoral decisiva para el cambio de Gobierno en España. Las elecciones municipales y autonómicas de mayo son la antesala del cambio; por tanto, no es el papel de malo, ni mucho menos, sino el de hablarles claro a los españoles, como antes hice con los andaluces. Que se nos entienda.

"El PP no gana unas elecciones de ámbito nacional desde hace siete años, éstas vamos a ganarlas"

-Pero las municipales son unas elecciones muy singulares, muy locales. ¿Cree que tendrán un acento nacional?

-No, no vamos a nacionalizar esta campaña. Esta campaña del PP va a ser muy distinta a las anteriores, va a ser de apoyo a los territorios, a los municipios, y no vamos a convertirla en algo nacional. Y Feijóo se va a incorporar a la campaña de los candidatos; por cierto, también en Andalucía, donde va a participar en actos en los que sea demandada su presencia.

-¿Qué cálculo electoral tiene el PP para el 28 de mayo?

-El PP viene de perder las últimas elecciones autonómicas y municipales. Perdió las municipales por siete puntos, en 2019, y esas autonómicas, por cinco puntos. Nuestro objetivo es ganar, el PP está en condiciones de ganar unas elecciones de ámbito nacional después de siete años. .

-Hay quien opina que estas municipales se juegan, visualmente, en Sevilla y en Barcelona. Que el resultado de estas ciudades marcará a un vencedor y a un perdedor.

-Y Valencia. El PSOE ganó las anteriores por siete puntos de diferencia, y nuestro objetivo es que el PP sea el más votado. Vamos a mantener ciudades como Málaga, Córdoba, Zaragoza o Santander y, a la vez, aumentar el proyecto en Sevilla y Valencia.

-¿Cómo ve lo de Sevilla?

-El trabajo de José Luis Sanz, que es de día a día y de calle a calle, va a tener su resultado porque lo ha trabajado con tiempo. El problema de Sevilla es que tiene un alcalde que no ha tomado el pulso a la ciudad y que tiene un lastre que se llama Pedro Sánchez.

-Eso le pasará a todos los alcaldes socialistas, el PP está haciendo mucha campaña para subrayar un vínculo entre Antonio Muñoz y Pedro Sánchez.

-Bueno, fue él quien lo llevó el otro día a Sevilla.

-¿La alcaldesa de Marbella va a ser la candidata? ¿No teme a la investigación?

-Va a serlo. Ni hay ni un juzgado que le esté investigando.

-Llevamos casi una semana liados con la polémica del protocolo de Vox en Castilla y León. Con independencia del fondo de esta medida, parece que al PP sólo le queda Vox como posible aliado. Antes, tuvo al PNV, a los convergentes, a Ciudadanos. ¿Ahora, sólo es Vox?

-El PP sale a ganar unas elecciones con el objetivo de no depender de nadie, pero el PP de Feijóo tiene la capacidad de hablar con casi todos y pactar con casi todos, el único límite es con aquellos que quieren romper la Constitución y la unidad de España. Pero nosotros aspiramos a gobernar con mayoría suficiente, lo que queremos es que la gente que vota a Vox termine por votar al PP.

"Ciudadanos está escribiendo las últimas líneas de su historia, el proyecto y el por qué se le voto están ahora en el PP de Feijóo"

-Pero habrá un voto de Vox, tendrá un suelo y, en unas elecciones generales, si el PP ganase, posiblemente tendrá que contar con Vox de alguna u otra manera.

-Estas son las mismas preguntas que me hacían cuando coordiné la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas, y yo contestaba como hoy: no podemos dar por hecho que el PP tenga que apoyarse en alguien para gobernar. Mire, el PP ha demostrado en Andalucía que no tiene techo, aquí aspiramos a lo mismo. El PP es el partido de la calle, el partido que la gente entiende que le va a solucionar los problemas, ésa es la realidad.

-¿El PP se plantea volver a pactar con el PNV o con algunos nacionalistas catalanes?

-El límite es la Constitución. ERC y Bildu son líneas rojas que no podemos traspasar, a partir de ahí, se hablará con todos.

-¿Qué recorrido le queda a Ciudadanos?

-Está escribiendo las últimas líneas de su historia. Todo ese proyecto, que fue en su idea ilusionante, ese proyecto ideológico y la motivación por la que se votó están hoy en el PP de Alberto Núñez Feijóo.

-¿Se plantean intentar fichar a Inés Arrimadas o Begoña Villacís?

-Son muchos los dirigentes de Ciudadanos que han venido al PP, bajo la premisa de que nosotros no queremos que se pierda el talento. En Andalucía, creo, que son 30 los que han entrado en el Gobierno, y eso ha ocurrido en muchas comunidades autónomas. El alcalde de Badajoz, por ejemplo, se va a incorporar y será nuestro candidato.

-Le pregunto por esas dos personas.

-Hemos dicho que el PP es un partido de puertas abiertas.

"Con lo que no está de acuerdo el PP es que una mujer de 16 años tenga que pedir permiso para ir a una excursión escolar y no, para abortar"

-¿Cuál es la posición del PP sobre el aborto?

-Superado ya el debate sobre los plazos, creo que hay algo que entiende la ciudadanía. El PP entiende que no es comprensible que una mujer con 16 años tenga que pedir permiso a sus padres para ir de excursión con el colegio y no tenga que pedirlo para abortar. Eso no es normal, y con eso es con lo que el PP no está de acuerdo.

-¿Ése es el único punto de fricción del PP con la ley de plazos de Zapatero?

-Eso es el núcleo central, más allá del ruido que se haya podido montar en Castilla y León, que el Gobierno cree que tapa la chapuza de la ley del sólo sí es sí con este debate. Y eso no está ocurriendo.

"Este Gobierno va a pasar a la historia por haber puesto en riesgo la seguridad de las mujeres"

-¿Por qué cree que eso le seguirá perjudicando al Gobierno?

-Podemos es un partido que sabe protestar, pero no sabe gobernar. Y cuando gobierna, hace chapuzas como ésta de la ley del sólo sí es sí. Cuando uno mete la pata en política, tiene dos opciones: ser humilde y rectificar o ser soberbio y enrocarse. Y lo ha dicho Manuela Carmena estos días, que la soberbia infantil es la que impide al Gobierno modificar esta ley. Hay cerca de 200 condenados por agresión sexual o abusos que han visto reducidas sus condenas, y muchos de ellos han salido a la calle. Esto lo ha hecho un Gobierno autodenominado feminista, un Gobierno que va a pasar a la historia por haber puesto en riesgo la seguridad de las mujeres. Éste es el balance de Sánchez, son dos cifras: el número de violadores excarcelados o que han reducido sus condenas y la cifra de corruptos que verán reducida la condena por el abaratamiento de la malversación. Ésa son las cifras de Sánchez.

-También las hay de un balance económico y social que no son malos.

-No me atrevería a calificarlo de bueno.

-Si se compara con el resto de vecinos, hay datos como la inflación.

-Somos el último país de la UE en recuperar la situación de antes de la pandemia. ¿Por qué es esto? Porque no se están haciendo las cosas bien. La mayoría de los países del entorno del euro ha bajado los impuestos cuando ha comprobado que las economías de las familias no estaban bien. ¿Sabe cuántas veces ha subido Sánchez los impuestos? Veintiséis.

"El Gobierno de Sánchez nos copia nuestras propuestas, pero que lo haga bien"

-También ha bajado otros impuestos: el IVA, los de la electricidad.

-El Gobierno ha demostrado que acierta cuando rectifica, lo hizo en la pandemia y lo hace ahora. La rebaja del IVA es una propuesta del PP, pero ya que el Gobierno copia, que copie bien, porque esa rebaja se ha quedado corta. Porque también hay que bajar el IVA de la carne, del pescado, de las conservas, que son productos básicos.

-Alberto Núñez Feijóo no ha asistido a la manifestación del sábado en Madrid contra Pedro Sánchez. ¿Se ha querido evitar otra foto de Colón, con Vox?

-No, no, lo que hemos entendido es que la manifestación es de la gente y, aunque vayan políticos, y han ido políticos del PP, es de la ciudadanía.

-¿En qué consiste la moderación de Feijóo? ¿En este tipo de gestos?

-La moderación es tender la mano y saber que, desde el diálogo, se consiguen más cosas que desde la confrontación. E intentar llegar acuerdos a derecha y a izquierda.

-¿Con quiénes llegan a acuerdos en la izquierda?

-Al Gobierno le hemos propuesto acuerdos, no los acepta, pero aplica las propuestas que le hacemos.

-Sigue pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

-El Gobierno no puede permitir una foto, una imagen, de Feijóo llegando a acuerdos de Estado con Sánchez.

-¿Cree que el PP se está llevando electores de centro izquierda con la estrategia de la moderación?

-No lo digo yo, lo dicen la mayoría de las encuestas, en el centro izquierda nadie se ve incómodo con un proyecto moderado y trasversal. Todas las encuestas publicadas desde hace nueve meses, todas, a excepción de la que firma un militante del PSOE, le dan la victoria al PP. Creo que hay un paralelismo entre el proyecto de Juanma Moreno y el de Alberto Núñez Feijóo, a Juanma Moreno le votó mucha gente de centro izquierda, porque era un proyecto inclusivo. Y no sólo se parecen los proyectos de ambos, es que el desgaste que tenía el PSOE en Andalucía es el que Sánchez tiene en España. Mucha gente ve que es el turno de Feijóo.

-Usted echa de menos la política andaluza, ¿no?

-Donde se ha sido feliz no hay que volver, fui feliz los cuatro años en el Gobierno, fui feliz en Sevilla y ahora el reto es otro.