El Gobierno andaluz reitera que no habrá un hospital en El Rocío

El centro que la Junta de Andalucía, la Consejería de Presidencia, está construyendo en la aldea de El Rocío será un edificio para las emergencias y en ningún caso un hospital como ha afirmado en el Pleno el alcalde de Almonte, Francisco Bella. Así de claro lo ha dejado el consejero Antonio Sanz quien ha explicado que su departamento está construyendo un centro de coordinación operativa integral, Cecopi, para optimizar los recursos y aglutinar en un mismo edificio a todos los profesionales que colaboran en el Plan Romero. "Es el operativo de seguridad más importante de España, trabajan 7.000 personas, y nos costaba un dineral montar y desmontar todo el año las carpas y los módulos para los diferentes servicios, incluyendo el hospital de campaña. Pero esto es un centro de emergencias y no una infraestructura sanitaria".

Antonio Sanz ha explicado que el alcalde ha hablado en la mañana de este martes con el Secretario General de Interior de la Junta de Andalucía, "y se ha aclarado todo, diciéndole que se hará lo que la Junta estime oportuno, según ha explicado Antonio Sanz.

"No hay otra opción. Es lo que yo he firmado en el convenio y lo único que puede ser", ha insistido Sanz quien ha explicado que su departamento, además, no tiene competencias sobre las infraestructuras sanitarias.