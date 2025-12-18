La oposición califica de "injustos" los Presupuestos de la Junta, "serán los últimos de Moreno"

La oposición en bloque en Andalucía rechaza las cuentas que el Gobierno de Juanma Moreno acaba de aprobar en la Cámara andaluza gracias a su mayoría absoluta. Ni las negociaciones de las últimas semanas ni las 32 enmiendas aceptadas a la oposición han logrado un mínimo acuerdo en el último presupuesto de la Legislatura. Más bien todo lo contrario, el debate presupuestario que se ha celebrado durante dos días ha evidenciado la enorme fractura que hay en la Cámara andaluza.

La portavoz socialista, María Márquez, ha sostenido que el presupuesto "viene a fortalecer la privatización y el desmantelamiento de servicios públicos" por parte del Gobierno de Juanma Moreno. A su juicio, la legislatura se resume "en tres palabras que son privatización, mentiras y corrupción". "No hay nada destacable, solo palabras huecas, discursos vacíos", ha agregado la representante del PSOE.

Desde Vox su portavoz, Manuel Gavira, ha asegurado que Andalucía "no se merece un presidente como Moreno Bonilla. Lo único bueno que tienen estos presupuestos es que son los últimos del Gobierno de Moreno Bonilla", ha asegurado al considerar que "en esta fecha, dentro de un año, Andalucía va a tener otro gobierno que va a poner encima de la mesa la solución a los problemas que tenemos los andaluces", en alusión a la celebración de elecciones autonómicas en el primer semestre de 2026.

Gavira ha sostenido, frente a "la malentendida estabilidad que vende el señor Moreno Bonilla" que "los andaluces seguimos teniendo los mismos problemas de siempre", antes de ironizar con el argumento de que "la única estabilidad que hay en nuestra tierra es la estabilidad de los problemas. Hay millones de andaluces en lista de espera", así como "unos profesionales descontentos", antes de apuntar que en un ámbito como el mercado de trabajo el retrato que arroja Andalucía es de "paro, salarios bajos y trabajos precarios", mientras que en vivienda ha augurado que "hasta al menos dentro de 70 años los andaluces vamos a seguir teniendo problemas de vivienda".

La consejera de Hacienda, Carolina España, saluda al portavoz de Vox, Manuel Gavira, al terminar la sesión. / Julio Muñoz/EFE

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha acusado al PP de llevar "siete años privatizando servicios públicos" desde el Gobierno de la Junta, "renunciando a cotas mayores de autogobierno" para la comunidad autónoma, y ha considerado "evidente que el pueblo andaluz no se está beneficiando en modo alguno de cuentas que año a año se traen como históricas" al Parlamento. En esa línea, ha aseverado que "la realidad le está cantando" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y se ve en "cómo están los centros de salud, los hospitales, las carreteras o el sector primario". "Miren ustedes para donde miren, las carencias son objetivas, el descontento es creciente y generalizado, y hay una falla de la respuesta del Gobierno de Moreno Bonilla", ha sentenciado. "2026 será el año final del Gobierno de Moreno Bonilla", ha dicho.

Finalmente, la diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha denunciado que estos Presupuestos "derivan cientos de millones de dinero público de la sanidad y la educación públicas a llenar el bolsillo de los amigos de la empresa privada", además de que "vacían de contenido a la empresa pública de vivienda", son "insuficientes en ayuda a la dependencia", y "dejan desprotegidos a la población más vulnerable, con recortes en apoyo a la cooperación, en inmigración, en lucha y prevención contra la violencia de género". Son, "en definitiva", y según ha concluido la representante de Adelante, unos Presupuestos "injustos y antisociales", y que "transforman" a Andalucía, pero "de forma dramática y drástica", según ha zanjado.