Un libro por los milagros de la catedral 

SEGÚN la Biblia, por efecto del diluvio universal, la tierra se purificó en 40 días dando paso a un planeta nuevo. Algo así comenzó a forjarse en noviembre de 2024 cuando recibí la llamada del perseverante e hiperactivo gerente de Cirjesa, Cayetano Gómez, proponiéndome ser Comisario en el 40 Aniversario del Circuito de Jerez y, por si fuera poco, que realizase un épico libro sobre el histórico acontecimiento. Le dije que acababa de ser operado y que tenía otra intervención a la vista, pero terminé dándole el visto bueno con unas simples condiciones: lo haría de forma altruista, rogando tan solo la ayuda inexcusable del 'antropólogo' y fotógrafo del trazado andaluz, Álvaro Rivero, cuya labor ha sido ímproba, junto al también veterano jefe de prensa, Raúl Zarzuela, y la no menos incombustible Consuelo García Figueras, responsable de marketing y comercial... Al no haber tiempo que perder, tuve claro de inmediato el título de la obra y el protagonista de su portada. Así, un año después y como diría el escritor Francisco Umbral, venimos aquí para hablar de un libro que, sin hipérboles, rinde culto a la catedral del motor que representa este cuarentón Circuito de Jerez que incluso obra ‘milagros’. Es más, voy a darles los detalles de tal prodigio. Ahí van:

El 3 de marzo de 2025 Jerez vivió un auténtico diluvio ‘bíblico’, fue lo nunca visto. Las graves inundaciones de ese día y las que se repitieron dos semanas después causaron enormes daños tanto a pista como instalaciones, obligando a una reconstrucción en tiempo récord. En sus 40 años de historia y con 40 grandes premios disputados desde 1987, la pista jerezana jamás vivió un momento tan crítico que, pese a todo, no impidió ofrecer un ‘milagro’ en forma de trazado renovado. Hasta Noé con su arca se quedó impactado, no daba crédito. Pese a las terribles consecuencias de esa DANA, el Circuito de Jerez congregó del 24 al 26 de abril a 101.009 espectadores en el domingo del Gran Premio de España, la cifra histórica más elevada en cuatro décadas, suponiendo un total de 224.420 aficionados en las tres jornadas del evento, 43.131 más que el año anterior. Milagro, pasión y corazón propios de catedral. Pero ahí no acaba todo, aún se vivió otro ‘milagro’ más en este 2025 del 40 Aniversario. Si en noviembre del año anterior decidimos que el libro llevara por título ‘Circuito de Jerez, 40 años cabalgando’ y que en su portada apareciera Marc Márquez, mejor piloto de la historia, asemejando a Hércules apoyado sobre dos columnas en forma de caballos andaluces, así debía hacerse. Estábamos convencidos de que el inigualable piloto español dejaría definitivamente atrás aquél gravísimo accidente de 2020 en Jerez y que lograría su noveno título de campeón mundial. Con esa fe, el día previo al comienzo de este último Gran Premio de España de MotoGP, le hicimos la foto principal de este libro que acaba de ver la luz, justo en el lugar donde 5 años antes se truncó su inigualable carrera. Apelando al triunfo de la épica, Marc obró el milagro. Vaya que sí lo obró. De hecho, ¿saben cuántos ‘milagros’ lleva ya vividos el Circuito de Jerez desde su construcción en 1985? Tantos como su ciudad y el mundo entero reconocen, reflejados desde este diciembre de 2025 en el voluminoso libro que los atestigua.

‘Circuito de Jerez, 40 años cabalgando’ resume toda la épica de un trazado que en sus más de 5.000 carreras disputadas, ha marcado el rumbo de los deportes del motor en nuestro país desde finales de los 80, superando incluso un diluvio en pleno Siglo XXI. Bajo la tutela del Ayuntamiento de la ciudad, que con María José García Pelayo como Alcaldesa y el apoyo de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno al frente, han logrado la continuidad del Mundial en Jerez hasta 2031, las instalaciones de la carretera de Arcos han construido un mito que se refleja y se cuenta en esta histórica publicación.

Primero, como una aventura de incierto futuro en dos y cuatro ruedas, para acabar consolidándose en sus cuatro décadas como la incuestionable Catedral del Motociclismo, sobre la que se han vivido también inolvidables batallas de Fórmula 1 y en la que se han dado cita los más insignes campeones del deporte moderno del motor. Son también 40 años ganando con ‘motor humano’, pues el libro deja constancia de la ingente labor de los trabajadores y directivos que se han entregado y entregan por un Circuito de Jerez referente sin igual. Precisamente, dos sus empleados, Pablo Fernández y María Escribano, se han jubilado en 2025 tras 40 años de abnegado esfuerzo, constatando en este libro algunas de sus infinitas vivencias.

‘Circuito de Jerez, 40 años cabalgando’ abre la historia de par en par, a través de 400 páginas sin igual, con un acabado de lujo merced a la monumental labor de los prestigiosos diseñadores Raúl Gómez y Raquel Jove (Rebombo), la imprenta ‘Santa Teresa’, la encuadernación de ‘Rustidos’ y, como los grandes tesoros, una colosal caja contenedora, creada por la empresa ‘Marka’s’. Así, con los inconfundibles colores azules del Circuito de Jerez, este irrepetible libro mide abierto 633.2 x 270 mm, cerrado 305 x 270 mm, y su peso se acerca a los 4 kilos. Y es que 40 años dan para mucha prosa (casi 300 folios escritos), 94.000 palabras, 440.441 caracteres de texto. Entre fotos y gráficos, los lectores disfrutarán de 540 impactantes imágenes. En este último aspecto, permítanme incidir sobre la inconmensurable labor realizada a favor de este libro por Álvaro Rivero, que siendo Editor de Fotografía del mismo, lo reconozco como incombustible historiador de cabecera del Circuito de Jerez, contando para no desvanecer con la ayuda casi mística de Lourdes Celis.

Dan fe de ello los ilustres colaboradores que han dejado constancia escrita, en primera persona, de sus experiencias en el Circuito de Jerez. Los mejores pilotos de motociclismo, que han ganado sobre su asfalto, no han querido dejar pasar esta oportunidad de plasmar su sello en este histórico libro. Desde el protagonista de su portada, el nonacampeón del Mundo de motociclismo Marc Márquez, o los hijos del legendario campeonísimo Ángel Nieto, pasando por otros grandes campeones como Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Jorge Martínez ‘Aspar’, Sito Pons, Alex Crivillé, Michael Doohan, Wayne Gardner o el mismísimo Valentino Rossi, que es el piloto más laureado en Jerez. Al igual que técnicos de incuestionable prestigio como Gigi Dall’Igna, Santi Hernández, Juan Martínez o Toni Cuquerella nos ilustran en los aspectos sorprendentes de un trazado sin igual. Incluso el inventor del motociclismo moderno, Carmelo Ezpeleta, pone el acento en su destacada aportación a la importancia del Circuito andaluz en el contexto del crecimiento de MotoGP, hacia el nivel de éxito y reconocimiento planetario que tiene el campeonato en la actualidad.

Puedo transmitirles mil y un detalles más de lo maravilloso que es el libro, como que ‘Circuito de Jerez, 40 años cabalgando’, con sus 400 páginas de esmerada edición y grandes dimensiones, sale a la venta este mes de diciembre de 2025 en que se cumple el 40 Aniversario del trazado andaluz, con el también coincidente y simbólico precio de 40 euros, pudiendo adquirirse en la página web oficial del Circuito de Jerez o en la del Corte Inglés con todos sus centros de España. Y permítanme por último que les mencioné otro ‘milagro’ personal de la catedral que representa el Circuito de Jerez: ha sido tan intenso y emotivo dar vida a esta obra de culto, que de momento me he librado de la segunda operación que tenía prevista. Por ello, usaré la milagrosa propuesta de la sinopsis del libro para invitar a leerlo sin parpadear: bienvenido al túnel del tiempo. Colócate el mono y ponte el casco, pilotarás una increíble historia de acción. Ve acelerando y mira incluso al retrovisor, pues en lo que puede durar una carrera, recorrerás la apasionante distancia de 40 años, ‘cabalgando’ sin cesar. Desde atrás hacia adelante y viceversa, verás cómo se hizo realidad el sueño del Circuito de Jerez. Frente a ti, vienen 12 + 1 curvas (8 a derechas y cinco de izquierdas), hasta completar 4.423 metros en cuatro intensas décadas. El cronómetro se pone en marcha. A través de las páginas de este libro, comienza a disfrutar con el Circuito de Jerez y sus 40 años Cabalgando…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.