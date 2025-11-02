Cruce entre PSOE-A y Junta por la supuesta desaparición de contratos del SAS

El PSOE andaluz ha denunciado la “presunta desaparición de documentación contractual” relacionada con contratos irregulares del Sistema Andaluz de Salud (SAS) por un valor que podría alcanzar los 53 millones de euros. Así lo ha asegurado el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, quien acusa al Gobierno andaluz de recurrir a la “omisión y ocultación” en los procesos de contratación de emergencia.

Durante una comparecencia en Granada, Jiménez afirmó que “presuntamente se ha mutilado información” que en un primer momento fue remitida al juez, pero que “desapareció una parte importante” cuando se solicitó formalmente para el proceso judicial. Según el dirigente socialista, “esto no es fruto de la casualidad”, sino parte de una “estrategia premeditada, calculada e impulsada desde San Telmo”.

El portavoz explicó que desde mayo su formación solicita a la Junta de Andalucía los registros de las comunicaciones entre los responsables de contratación del SAS y los proveedores contratados de forma directa para la prestación de servicios privatizados. “Y desde mayo la respuesta ha sido la omisión y la ocultación”, subrayó.

Jiménez ha calificado la actitud del Ejecutivo autonómico de “ocultación, entorpecimiento e incluso manipulación”, y teme que se esté “destruyendo información relevante” para esclarecer el caso.

Vínculo con la crisis sanitaria

El socialista sostiene que esta investigación judicial, iniciada tras una denuncia del PSOE-A contra el Gobierno del PP por presunta malversación de fondos, podría estar “en la base del deterioro” de la sanidad pública andaluza bajo el mandato de Juanma Moreno. A su juicio, esta situación se refleja en la “crisis del cáncer de mama” que vive actualmente el sistema sanitario.

Jiménez apuntó a dos causas principales del “colapso” que, según él, sufre la sanidad pública: una gestión “desastrosa e inhumana” y un “saqueo permanente” de recursos públicos desviados hacia la sanidad privada. También criticó que la Junta de Andalucía “se oculte” cuando el Ministerio de Sanidad solicita datos sobre los cribados, y que el PP de Moreno no respalde la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el cribado de cáncer.

Respuesta del Gobierno andaluz

Desde la Junta de Andalucía, fuentes del Gobierno autonómico han mostrado su sorpresa por la denuncia del PSOE, y recuerdan que la contratación de emergencia por la COVID-19 ascendió a 189 millones de euros, aunque los acuerdos de declaración de emergencia autorizaron un gasto máximo de 242 millones.

“El PSOE está confundiendo la declaración de emergencia con la contratación de emergencia. Una cosa es lo que se podía haber gastado (242 millones) y otra lo que finalmente fue necesario contratar (189)”, señalan desde el Ejecutivo, que considera que afirmar que faltan 53 millones “solo muestra desconocimiento o un intento de manipulación”.

Asimismo, el Gobierno andaluz insiste en que “el juzgado tiene toda la documentación solicitada desde enero”, y que “en octubre se volvió a remitir con el nuevo formato requerido”.