Jerez, 1964: la Academia, Pilar Paz Pasamar, Manuel Lora Tamayo y Antonio Añoveros

Situémonos -nunca al tuntún- en el lunes 8 de junio de 1964. Jerez era un tratado -y no una antología- de las buenas maneras. Los comerciantes del centro de la ciudad pisaban el acelerador de un halagüeño desarrollo económico. La Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras no cesaba de convocar actividades. Al hilo de los entonces denominados “25 años de paz española” organizó, con el patrocinio de la dirección general de Información, un ciclo de conferencias. A saber: el martes 9 de junio Pilar Paz Pasamar disertó a propósito de ‘25 años de poesía femenina española’. Y el día 13: conferencia ‘25 años de poesía andaluza’ a cargo del poeta Manuel García Gómez. A sendas convocatorias -celebradas en el domicilio social de la Academia, sito en Conde de los Andes 1- pudieron asistir cuantas personas así lo desearon. De otro lado, el lunes 8, a las 20.30 horas, y a iniciativa de la asociación ‘Padres de Familia’ pronunció una conferencia sobre ‘Colegio, familia y nueva ola’ el reverendo padre Antonio Sobrino, sacerdote jesuita, superior provincial de Andalucía de la Compañía de Jesús. El acto tuvo lugar en el salón de ponencias del colegio del Pilar (Marianistas). A partir de la 20.00 horas de la misma jornada, y en la iglesia parroquial de San Pedro, se inició el rezo del Santo Rosario aplicado por el alma de la señorita Carmen Ledott Sánchez (q. s. g. g.), fallecida el día 6.

A las 13.00 horas fueron conducidos al Cementerio Católico de El Puerto de Santa María los restos mortales de Antonia Gallardo Carvia, esposa que fue Rafael Lores Real. Su viudo, hijos Rafael, José Manuel, Cayetano e Ignacio, hija política, hermano, hermanos políticos y demás parientes y afectos rogaron encomendasen su alma al Señor. Fallece también el joven Antonio Ortega González, con domicilio en barriada Federico Mayo, calle P, número 21. Una noticia de alcance nacional es aplaudida desde Jerez: en la clínica de la Cruz Roja, y asistida por el doctor Domingo Gómez Maestro, del cuadro médico de la Asociación de la Prensa, dio felizmente a luz el día 6 una niña S.A.R. la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, esposa de Íñigo Moreno de Arteaga, marqués de Laula. El cine estaba en boga. Por ejemplo: la principal jornada que nos ocupa, la del lunes 8 de junio, se proyectaron las siguientes películas. ‘Cinco mujeres marcadas’ en el Teatro Villamarta, ‘Los aventureros’ en el Cine Astoria, ‘Puños de hierro’ en el Cine Avenida, ‘Traición en Fort King’ en el Cinema X, ‘La venganza del zorro’ en Cine Santiago, ‘Sólo ante el peligro’ en Cine España, ‘Sabían demasiado’ en Cine Salón Jerez y ‘Chico o chica’ en Cine San Telmo.

A las 11.30 horas de la mañana del domingo 7 fue conducido al cementerio el cadáver de Francisco Alba Prieto. Recibieron numerosas condolencias su viuda María Pedrosa Merino, hijos y demás familia doliente. Los jerezanos se hacen eco de la revisión de límites parroquiales y la erección de las nuevas parroquias de Santa María de la Asunción, San Dionisio, Nuestra Señora de Fátima, San Gabriel, San Isidro y el Torno, Madre de Dios y Nuestra Señora del Rosario, publicados por el Boletín Oficial Eclesiástico de la diócesis. El ministro de Educación Nacional, Manuel Lora Tamayo, tuvo a bien costear una beca para los jerezanos concursos laborales de la vendimia. Visitaría Jerez un destacado grupo de periodistas extranjeros, invitados expresamente por el ministerio de Información y Turismo. Fueron todos obsequiados con esplendidez en las bodegas Domecq, Ruiz-Mateos y González Byass.

Una comisión municipal se trasladó con puntualidad a la ciudad de Cádiz para así felicitar a monseñor Antonio Añoveros Ataún por su designación como obispo de Cádiz y Ceuta. A su vez visitaron sus integrantes al alcalde de la capital, José León de Carranza y Fernández (marqués de Casa Carranza), por la aprobación del gran proyecto del puente sobre la bahía gaditana. Con una animación que bien pudiera calificarse de extraordinaria se celebró en Jerez la III Asamblea Provincial de Alféreces Provisionales, con función religiosa en la iglesia de la Victoria e imposición a la devota imagen de la Virgen de la Soledad, y a los primogénitos de los alféreces, de la estrella de seis puntas, seguidamente de acto institucional en la Casa Sindical y almuerzo en el Parque González Hontoria.