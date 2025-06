Salvador Illa: "La financiación singular de Cataluña no es un privilegio"

Salvador Illa es presidente de la Generalitat de Cataluña desde hace poco más de 10 meses. Nacido en La Roca del Vallés, la misma población de la provincia de Barcelona donde sigue viviendo y de la que fue alcalde, este socialista, católico y reflexivo fue ministro de Sanidad durante la pandemia. La entrevista se realizó en Málaga antes de que Illa fuese convocado de urgencia a Moncloa para hablar con Pedro Sánchez y es que, además, de president es uno de los referentes del PSOE. También para el futuro.

-Quienes nacieron como usted en 1966 lo hicieron en una España donde Cataluña era líder en muchos sentidos. Era un líder en lo económico, en muchos sectores industriales y, en determinado modo, también en lo cultural. Todo esto se trastocó a partir de la deriva independentista que culminó en 2017. Usted sostiene que cuenta con un plan económico para restablecer esa Cataluña que muchos vimos entonces. ¿Eso es posible?

-Sí, eso va a ser una realidad. Cataluña tiene un plan, es el plan Cataluña lidera. Vamos a movilizar 18.500 millones de euros en cinco años para recuperar, y lo digo con toda humildad pero también con toda convicción, el liderazgo económico en España, y lo vamos a hacer con un ánimo de colaborar, de ayudar a la prosperidad de España, con una voluntad y una vocación de excelencia, de servicio público.

-¿Cataluña puede volver a superar a Madrid?

-No me gustan esas competiciones. Yo respeto que le vaya muy bien a todo el mundo, a Madrid, a Andalucía. No concibo esta visión de suma cero: si me va bien a mí, te va a mal a ti, si yo gano, tú pierdes. Yo creo que es posible que nos vaya bien a todos y que cada uno haga su máxima aportación, yo estoy contento de que a Andalucía le vaya a las cosas muy bien, incluso si puedo ayudar a que le vaya mejor, pues encantado de hacerlo, igual que a Madrid, igual que el País Vasco, igual que a Galicia, tengo una visión de que podemos ganar todos. Y en ese contexto, creo que Cataluña puede hacer una aportación importante. Como usted ha dicho, en el pasado ha demostrado que puede hacer aportaciones muy valiosas a la generación de prosperidad en España, y me propongo que así vuelva a ser en presente y en el futuro.

Salvador Illa, en el palacio de congresos de Málaga, esta semana. / Javier Albiñana

-Usted es el primer presidente desde José Montilla que va a viajar a otras comunidades autónomas para explicar cuál es su idea de España. ¿Cuál es su idea de España?

-Es una España, plenamente, implicada en la construcción europea, que creo que es el espacio público compartido de 450 millones de ciudadanos, clave para asegurar nuestro modelo de vida europeo y español. Una España plural, diversa, que en su pluralidad y en su diversidad encuentra una fortaleza, no una debilidad. Creo en estos tres conceptos: Europa; pluralidad y diversidad, y prosperidad compartida.

-Creo que tiene relación con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. No sé si él le ha trasladado el rechazo que hay en Andalucía, que es compartido en casi todos los sectores, por la financiación singular de Cataluña.

-Tengo una relación, institucionalmente, correcta con todos los presidentes autonómicos, ésta es mi divisa también con el presidente de Andalucía y no hemos hablado a fondo de financiación. Mi propuesta de financiación es positiva, buena para todos los españoles, no sólo para los catalanes.

- ¿Por qué?

-Porque va a proporcionar recursos para poder hacer políticas públicas potentes y porque va a trabajar a favor de la prosperidad compartida, no a favor de la acumulación insolidaria. Lo respeto, pero tengo un modelo en las antípodas de aquellos que, con la mano izquierda, bajan impuestos y, con la mano derecha, piden más recursos.

-¿Se refiere a Madrid o a Andalucía con esto?

-Me refiero a los que piden esto, sean de donde sean y sean quienes sean.

-¿Por qué razón debe tener Cataluña una singularidad fiscal?

-Pues porque tiene una identidad propia y porque tiene competencias propias que no tienen otras comunidades autónomas. Esta singularidad no significa privilegio. Ahí está el error, confundir singularidad con privilegios. Nosotros no queremos ningún privilegio. Queremos, simplemente, tener un modelo de financiación adecuado a nuestra situación y, además, queremos que esto le vaya bien a todo el mundo. No queremos ni tener privilegios ni perjudicar a nadie. Le digo más: solo si entendemos que la financiación autonómica tiene que mejorarse para todos, entenderemos a España. Por ejemplo, la financiación autonómica significa la financiación de la sanidad. Ahí Cataluña quiere un debate sereno, quiere un debate sosegado y no quiere, insisto, ningún privilegio.

-A final de este mes de junio debe presentar su proyecto de singularidad fiscal. ¿Lo hará?

-Estamos trabajando para cumplir los compromisos que hemos adquirido y vamos a dar satisfacción a los acuerdos suscritos.

-Presidente, leo en la prensa catalana que hay cierto temor a que María Jesús Montero, que es compañera suya de partido y candidata a las elecciones andaluzas, pueda ralentizar esta financiación.

-Tengo plena confianza en ella, conozco bien a la vicepresidenta, creo que a Andalucía le irá muy bien con María Jesús Montero como presidenta y creo que es una persona que da garantías de solvencia, de equidad y de buscar unas fórmulas en todos los ámbitos, que no perjudiquen a nadie y, sobre todo, que no mantengan privilegios ni dé privilegios a nadie. Tengo la mejor de las opiniones de María Jesús Montero.

Salvador Illa, esta semana en Málaga. / Javier Albiñana

-¿Ese proyecto que va a proponer para Cataluña se puede extender a otras comunidades autónomas?

-Cada comunidad autónoma decidirá. Lo que me parece a veces es que las propuestas que vienen de Cataluña son descalificadas por algunos sólo por el hecho de que vengan de Cataluña. Los lazos históricos de Cataluña con el resto de España, y en particular con Andalucía son tan fuertes, tan profundos, tan fructíferos en términos de generación de prosperidad que, digamos, harían imposible que Cataluña hiciera propuestas que pudieran perjudicar el resto de territorios de España.

-Lleva usted casi un año al frente de la Generalitat. ¿Cree que se ha notado la normalización respecto a las legislaturas del 'procès'?

-Un poco más de 10 meses. Eso lo tienen que decir los ciudadanos y los opinadores, pero le diré que estoy, razonablemente, satisfecho de cómo hemos encauzado las cosas, pero estoy mucho más pendiente de lo que me queda por hacer. Ahora, a mi juicio, vamos en la dirección correcta. Sí, estoy satisfecho de cómo van las cosas, siempre quieres más y quieres hacer más, pero creo que estamos camino de lo que yo había imaginado que era correcto para Cataluña.

- ¿Y usted cree que eso se entiende fuera de Cataluña, se está entendiendo en el resto de España? ¿O hay asuntos como la amnistía y la fiscalidad que empañan esa normalidad?

-Lo que le puedo decir es que, cuando viajo por el resto de España, me encuentro actitudes por parte de las personas que me reciben y de las personas con las que hablo que son positivas. Me encuentro bien acogido, no encuentro ningún ningún rechazo. Otra cosa es que hay determinados planteamientos políticos, bueno, que parecen que añoren tiempos pasados, yo ahí no entro. No me voy a mover de una línea de respeto institucional y del respeto político, ahora, fíjese usted, Cataluña es una quinta parte de España, en términos de población y de economía. Si alguien piensa que Cataluña, siendo una quinta parte de España, va a permanecer silente en la esquina de la mesa, se ha equivocado. Tanto derecho tenemos a hablar de España como cualquier otro. ¿Andalucía tiene que hablar de España? Sí. ¿Madrid tiene que hablar de España? Sí. ¿Murcia tiene que hablar de España? Sí. Cataluña también y lo hace desde la nobleza, desde la lealtad y desde una aportación positiva.

-Pero hay quien, desde un punto de vista progresista, piensa que el Gobierno central tiene un gran papel redistribuidor en el Estado. Y el temor es que ese poder o esa capacidad de maniobra se vea mermada si cada territorio tuviera una fiscalidad propia.

- ¿Ese es el temor? Los que dicen esto tienen dos problemas. El primero es que predican esto cuando en sus territorios hacen una política, justamente, contraria. Bajan impuestos, provocan una concentración en determinadas clases sociales. Y luego, cuando han gobernado, han aportado muchos menos recursos a las comunidades autónomas. En siete años de gobiernos presidios por Pedro Sánchez ha habido 300.000 millones más de recursos para las comunidades autónomas.

-Usted tiene un plan de vivienda para Cataluña, 50.000 viviendas protegidas de aquí al año 2030. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con dinero de las dos administraciones, la central y al autonómica?

-Parto de la concepción de la vivienda como un derecho, no como un bien de mercado y lo primero que hay que hacer es construir más viviendas. Nos hemos fijado el objetivo de construir 50.000 hasta el año 2030, es el plan más ambicioso que conozco yo en este ámbito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con aportación de recursos públicos, 4.400 millones de euros en este periodo de cinco años.

-¿Sólo de la Generalitat?

-De momento con impuestos de la Generalitat y fondos europeos, la parte que nos ha correspondido. En la última Conferencia de Presidentes autonómicos hubo una un ofrecimiento de aportación de fondos del Gobierno de España que estamos analizando Hemos hecho ya las siguientes cosas. Primero, un registro público de solares que se beneficiarán de las ayudas que hemos dispuesto para esta construcción de estas viviendas. En la primera ronda se ha inscrito más de 660 solares que pueden albergar la construcción de 21.000 viviendas. Estamos en tiempo y forma cumpliendo con este objetivo de 50.000 viviendas. También están las medidas que podamos hacer para fomentar el acceso sobre todo de las personas jóvenes, los llamamos préstamos de emancipación, que anuncié ayer mismo. Son 500 millones de euros en cuatro años, sólo hay una única condición: la vivienda tiene que tener un carácter de vivienda pública de forma permanente.

-¿Este plan de vivienda se podría hacer en todas las comunidades autónomas?

-Todas las que quieran poner los recursos públicos necesarios para desarrollarlo, pues claro que lo pueden hacer.

-Lo que le quiero decir es si las comunidades autónomas tienen recursos públicos suficientes para ejecutar un plan así.

-Las comunidades autónomas tienen recursos limitados, como toda administración, pero las principales funciones de un dirigente político es decidir a qué prioridades dedica los recursos públicos limitados. Eso es hacer política.

Salvador Illa, durante la entrevista. / Javier Albiñana

-Hablando de recursos públicos, ¿cómo encaja usted que haya comunidades autónomas como Andalucía que no quiere que le condonen 18.200 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica? Dice el Gobierno andaluz que le perjudica.

-Desde el máximo respeto institucional que debo de tener y quiero tener como presidente Generalitat, no lo entiendo. Pero no voy a decir más.

-¿Para la Generalitat de Cataluña esta condonación supondrá un avance muy importante?

-Para cualquiera que se acoja a ello. Estamos en otro caso concreto de una propuesta que surge de Cataluña que beneficia objetivamente a todos los que se acojan a ella y que no corrige errores de gestión.

-Se argumenta que se condona la deuda porque se ha gestionado mal.

-No es así, corrige errores de un sistema de financiación autonómica no equitativa que a algunas comunidades, no solamente a Cataluña, les dejaron en condiciones de desventaja.

-Según el Instituto Valenciano de investigaciones Económicas el 100% de la deuda andaluza se debe a la infrafinanciación.

-Por eso pido siempre debates serenos, con números, asumiendo que es un debate complejo. Y que hay intereses distintos. Usted mismo ha mencionado ese estudio, con números concretos.

-¿Cuándo cree que se aprobará la quita de la deuda del FLA?

-Me gustaría que se aprobará lo antes posible, eso dependerá de la posición de los distintos grupos políticos en el Congreso

-No está el ambiente especialmente sereno para hablar de financiación. Se lo digo por lo que ha venido sucediendo en los últimos días con la crisis del Partido Socialista a causa de la corrupción de Ábalos y Cerdán. ¿Usted cree que se han tomado las medidas suficientes dentro de su partido?

-Creo que sí, han sido medidas contundentes, claras. Arrancan de un comportamiento que no es aceptable con nuestro código de comportamiento y con nuestro enfoque de lo que es ser un servidor público, creo que el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno presidente del Gobierno ha actuado con contundencia, con rotundidad. Yo quiero decirles que la política, y lo quiero decir específicamente en este momento, es noble. Es una actividad noble, la inmensa mayoría de personas que nos dedicamos a la política lo hacemos con nobleza.

-Santos Cerdán era el encargado de negociar en nombre del grupo socialista en el Congreso con Carles Puigdemont. ¿Usted cree que esto puede alterar la relación con Junts.

-Habrá que cambiar de interlocutor porque Santos Cerdán ya no está, no es militante del Partido Socialista.

-¿Pero usted cree que esto afectará a las relaciones con Junts?

-Habrá que cambiar de interlocutor. Creo que las relaciones negociaciones siempre son entre organizaciones políticas, los interlocutores pueden cambiar y, por tanto, habrá que buscar cauce distinto.

-Usted no se ha entrevistado con Puigdemont. No sé si lo hará en un futuro.

-No he tenido una reunión con él, si en algún momento la tengo, pues la daré a conocer. Las relaciones con él son de respeto. Es una persona que es el máximo responsable de la una formación política que tiene el segundo grupo parlamentario más relevante del Parlamento de Cataluña y, por tanto, digamos que practico la política del respeto, también con el señor Puigdemont, el mismo respeto que pido para mi persona y para mi formación política.