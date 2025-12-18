Parlamentarios andaluces del PP cantan villancicos tras el último pleno del año

El Parlamento de Andalucía celebra la Navidad, la aprobación del Presupuesto y el fin del período de sesiones a la manera tradicional

El Parlamento aprueba el Presupuesto 2026, la prueba de la "estabilidad" del Gobierno andaluz

Parlamentarios andaluces del PP cantan el tradicional villancico tras el último pleno del año
Redacción

18 de diciembre 2025 - 14:19

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, se sentó al cajón y marcó el ritmo de una escena musical que acabó contagiando a sus señorías. A su lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno entonaba los villancicos más tradicionales rodeado de la mayoría de los miembros de su ejecutivo y del resto de los parlamentarios populares. Con ese reparto, el grupo consiguió animar a quienes estaban presentes. Sus señorías, entonaron villancicos clásicos en un ambiente de interpretación compartida, con un repertorio que no se dejó a la improvisación.

La selección de canciones se mantuvo en lo tradicional. En concreto, formaron parte del repertorio 'Ande la marimorena' o 'Los peces en el río'. La escena combinó el acompañamiento instrumental —cajón y guitarras— con el canto colectivo de sus señorías. A pesar de optar por lo más conocido, se tomó una medida práctica para que nadie se quedase atrás: había letras impresas. El objetivo era facilitar el seguimiento de las canciones y evitar que el ritmo del repertorio dejara fuera a quienes no recordaran alguna estrofa.

También te puede interesar

Lo último

stats