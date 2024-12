Cyber Guardian, la mejor solución para proteger a las pymes en el mundo digital

La transformación digital de las pymes ha sido, sin duda alguna, una de las grandes oportunidades para que muchas de ellas aumenten su negocio, consigan más clientes e incluso se abran al exterior. Pero esta transformación digital ha traído también riesgos implícitos en el ámbito de la ciberseguridad que obliga a las empresas a defenderse contra las amenazas online y proteger su negocio de los ciberataques.

En el día a día de un pequeño empresario, los dispositivos con acceso a información se han convertido en aliados imprescindibles. Desde responder correos, atender clientes o gestionar pedidos, hasta realizar pagos y manejar información sensible del negocio, todo se concentra en un smartphone, un ordenador o una tableta. Pero cabe preguntarse si estos dispositivos, fundamentales en la gestión empresarial digital, están realmente protegidos frente a las últimas y crecientes amenazas del mundo digital.

Avances Los dispositivos con acceso a información son fundamentales en la gestión empresarial digital

Muchos empresarios creen que los ciberataques solo afectan a las grandes corporaciones, pero lo cierto es que cualquier negocio, sin importar su tamaño, puede ser un objetivo. Un clic en un enlace malicioso o un correo fraudulento puede abrir la puerta a un ciberdelincuente que robe los datos, bloquee el acceso/compañía o comprometa la información de los clientes. Estos ataques no solo afectan la operativa diaria, también tienen una repercusión económica: resolver un incidente de ciberseguridad puede costar de media 35.000 euros, sin contar las pérdidas por interrupciones en el negocio o daños reputacionales.

Ahí es donde entra en juego Cyber Guardian, una solución de Banco Santander diseñada para proteger a las pymes de estos riesgos. Más allá de proteger ordenadores y servidores, esta herramienta ofrece una protección robusta para dispositivos móviles. Con un equipo de expertos dedicado a la monitorización las 24 horas del día, gestión de alertas y herramientas de detección avanzada, Cyber Guardian asegura que estos dispositivos estén blindados frente a virus, ransomware y otras amenazas, incluso aquellas que desconocemos.

Cyber Guardian Una solución accesible y fácil de usar que combina protección, formación y monitorización continua

La mejor defensa no es solo esperar que nunca pase nada, sino estar preparado para evitarlo. / Banco Santander

Seguridad en la gestión de la tecnología con un tercero

En muchas ocasiones, los pequeños empresarios confían en agentes externos o empresas de tecnología para gestionar sus sistemas y dispositivos. En ese caso, Cyber Guardian es igualmente útil, ya que se trata de una solución que está diseñada para integrarse con los servicios de estos terceros, ofreciendo una capa adicional de protección y tranquilidad. Tanto si el empresario gestiona sus dispositivos por su cuenta como si delega esa responsabilidad, Cyber Guardian contribuye a garantizar la seguridad del negocio.

Equipo de expertos Dedicado a la monitorización las 24 horas del día, gestión de alertas y herramientas de detección avanzada

Seguridad: una inversión que ahorra dinero

A veces, las pymes no consideran prioritario invertir en ciberseguridad, pensando que no son interesantes para los ciberdelincuentes. Sin embargo, el 91% de los ciberataques comienzan con un correo fraudulento, y cualquier empresa que maneje datos o realice transacciones digitales está en el radar de estos criminales. Prevenir estos ataques no solo protege sus datos, sino que también evita costes innecesarios. Cada euro invertido en prevención puede ahorrar miles en reparaciones y pérdidas de ingresos.

Con Cyber Guardian, Santander ofrece una solución accesible y fácil de usar que combina protección, formación y monitorización continua. La mejor defensa no es solo esperar que nunca pase nada, sino estar preparado para evitarlo.