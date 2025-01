“La música de cine está presente a diario en nuestras vidas”

-Alguna vez pensó usted que su libro ‘Las bandas sonoras para despedir los días’ iba a encarar el intenso recorrido que, hasta la presente, ¿ha protagonizado pese a no haber cumplido siquiera un año en el mercado editorial?

–Francamente no. Aunque la música de cine es algo que está presente a diario en nuestras vidas (películas que vemos, anuncios televisivos, etc.) es un género no mayoritario a la hora de adentrarse en él. Creo que se debe a la labor global que, de unos años acá, venimos llevando a cabo críticos, analistas y profesionales en defensa de la importancia de la música cinematográfica.

–Explique a los lectores jerezanos el porqué de tan llamativo título.

–Un buen amigo me comentó entre risas que el título era “muy fúnebre”. Está basado en los fragmentos de bandas sonoras que yo ofrecía cada noche a quienes me siguen en mis redes sociales durante el confinamiento por el Covid-19 para animar a mis seguidores. Aquello comenzó a desarrollarse y pensé que era el momento de plasmarlo en un libro.

–La crítica cinematográfica no le ha sobrevenido a usted, andando el tiempo, por imperativos profesionales, sino que responde a una pulsión vocacional prácticamente a nativitate. ¿Lo suyo ha sido una predestinación imposible de parar como así el círculo del primer capítulo de su libro?

–Yo empecé a hacer crítica cinematográfica en radio y prensa escrita en 1989 porque un día me fui a los medios de mi ciudad y dije “quiero hacer esto”. Tenía 20 años y mi currículum era ver más cine que tomar cerveza (que era mucha, por cierto). Después vinieron estudios, seminarios y demás, pero, por encima de todo, ver mucho cine. Y escuchar mucha música desde que le ‘robé’ a mi padre sus discos de vinilo de bandas sonoras para amenizar mis autoproyecciones en súper 8. Mi primer capítulo de los quince del libro trato sobre ello.

–Por cierto, y por mantener un cierto hilo cronológico, ¿la irrupción de la televisión en color cambió de alguna manera no sólo manera de vivir de los españoles sino también incluso la de pensar?

–Sin duda. Era sinónimo no solo de la mejora de la tecnología, sino también de la evolución económica de una clase media que, tras décadas viviendo grisáceamente en todos los aspectos motivados por la situación social y política del país, fue aspirando a mejorar sus condiciones de vida. Es una necesidad que deriva en un pensamiento más abierto y libre.

–¿Para los cinéfilos de vocación también la infancia es la patria del hombre, como así aseveraba Rilke?

–La infancia debe ser la patria del hombre siempre que no se transforme en nostalgia. La nostalgia la provoca la frustración de no vivir actualmente lo que se vivió antaño, sentimiento que te encarcela en el pasado, te reduce la perspectiva y no tiene solución porque el tiempo es un elemento indefectible, indomable. Hay que tener cuidado para no juzgar el cine actual según los parámetros del cine que vimos en nuestros albores. Una película es buena porque los ingredientes con los que está cocinada son buenos, antes y ahora.

–¿Por qué, como dijera James Cameron, la partitura es el corazón y el alma de una película?

–Porque la música de cine no es ‘música de ascensores’. El tema que Jerry Goldsmith compuso para ‘Desafío total’ la usó Canal+ en sus partidos de fútbol, pero no está hecha para eso. Los cuarenta, cincuenta minutos de media de música de un largometraje se componen como elemento narrativo de una historia, no para ‘amenizar’ al espectador. Es el guión con instrumentos de la película.

–Hábleme de la importancia de la música, por ejemplo, en la huida con el dinero sustraído por Marion Crane a bordo de un automóvil en la película ‘Psicosis’…

–Me pone usted un caso al hilo de lo contestado anteriormente. Sin ese tema de Bernard Herrmann, esos minutos de Janet Leigh en el coche no son sino los de una señora que quizá vaya a un supermercado a ojos del espectador. Pero Herrmann enriquece el ‘guion visual’ y el ‘guión musical’ te revela que está huyendo y camina hacia algo dramático. Pruebe a ponérsela sin sonido y compruébelo.

–Aporte alguna curiosidad sonora al respecto de la escena de la ducha…

–Claude Chabrol mantiene la teoría de que los violines agudos reproducen los sonidos de los pájaros. Y recordemos que Norman Bates era taxidermista. Por analogía podemos sacar conclusiones de quién es el asesino…

–En las sucesivas presentaciones de su obra usted siempre hace referencia al caso paradigmático de ‘Tiburón’. Explique el porqué.

–Sólo cuando aparece el escualo de verdad es cuando suena la música de John Williams, la que identifica al protagonista. Recuerde la secuencia de los niños bromistas. No hay una sola nota en ella. ¿Por qué? Porque no hay tiburón.

–‘Las bandas sonoras para despedir los días’ ofrece nada más y nada menos que 76 epígrafes correspondientes a secuencias de la Historia del Cine en las que las bandas sonoras desempeñan un papel capital. Se trata de una aportación prácticamente enciclopédica…

–Mi libro no es un diccionario sobre compositores ni sobre bandas sonoras. Es un amplio compendio práctico sobre secuencias que demuestran la importancia de un buen (o mal) guión musical y que además pueden visionarse gracias a códigos QR.

–¿Una nefasta banda sonora puede tumbar una película de excelente guión e interpretación?

–Es que jamás tendría un buen guión porque le fallaría el musical.

–Este pasado miércoles 15 de enero presentó usted en Jerez la obra que nos ocupa, concretamente en la librería ‘El laberinto’. ¿Allí pueden los jerezanos adquirirla?

–Sí, echamos un estupendo rato mostrando además secuencias sobre películas. ‘El laberinto’ es un bastión de la cultura y del cine capital en la provincia gaditana. El libro se puede comprar por 25 euros.

–También mantiene usted muy actualizado su canal de video crítica ‘Último estreno’. ¿Cuál es el tono o la línea editorial de estas aportaciones a través de YouTube?

–Es heredero de mi programa de radio ‘Último Estreno’ que estuvo en antena 16 años. Tiene su estilo inconfundible, pero sobre todo conviene destacar que quienes quieran ver vídeos con críticas de películas de apenas un par de minutos en las que se dice su ficha técnica y poco más pueden ahorrarse visitarlo. Hay muchos reportajes también creo muy originales, el último sobre los cuatro Reyes Magos en el cine. Sí, porque son las películas que han tratado la figura de Artabán, el cuarto Rey. Y una de ellas con música de Ennio Morricone. Así que ya ve…