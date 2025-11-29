Tempul Motor presentó en exclusiva el nuevo Mazda CX-5

Tempul Motor, concesionario oficial Mazda en Jerez, Cádiz y Algeciras, presentó el pasado miércoles 26 de noviembre el nuevo Mazda CX-5 en un evento exclusivo celebrado en sus instalaciones de Jerez. La cita reunió a casi un centenar de invitados, entre clientes, colaboradores, prensa e invitados especiales, que pudieron conocer en primicia la nueva generación del emblemático SUV de Mazda.

El CX-5 es un modelo que destaca por su diseño actualizado y mejoras tecnológicas

Durante la jornada, los asistentes descubrieron de primera mano la renovación del CX-5, un modelo clave en la gama Mazda que destacó por su diseño actualizado, mejoras tecnológicas y un enfoque aún más orientado a la conducción familiar y eficiente. La presentación volvió a poner de manifiesto la apuesta de Tempul Motor por acercar las últimas innovaciones de la marca japonesa a sus clientes de la provincia.

El acto tuvo un significado especial para el concesionario, que ha consolidado una estrecha relación entre sus clientes y este vehículo emblemático, hasta el punto de haber alcanzado casi 1.000 unidades vendidas del Mazda CX-5 desde la apertura de sus instalaciones en el año 2010. Una cifra que demuestra la excelente acogida del SUV en la provincia.

Con esta presentación, Tempul Motor reafirmó su compromiso con la excelencia en el servicio y con la organización de experiencias exclusivas que acerquen a sus clientes la filosofía y el espíritu innovador de Mazda.