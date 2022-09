El documental 'All the Beauty and the Bloodshed', de Laura Poitras, gana León de Oro

La directora estadounidense Laura Poitras se convirtió este sábado en la séptima mujer en ganar el famoso León de Oro del Festival de Venecia a lo lago de sus 79 ediciones por su documental All the Beauty and the Bloodshed. Es la segunda vez en la historia del festival que un documental gana este galardón.

All the Beauty and the Bloodshed, la obra que ha conquistado al jurado este año, recuerda la historia épica de la artista y activista estadounidense Nan Goldin a través de diapositivas, diálogos íntimos, fotografías y grabaciones inéditas, para tratar sobre la crisis de opioides en Estados Unidos.

De este modo, Poitras se convierte en la séptima mujer con este reconocimiento de un festival con 79 ediciones y que este año alcanza el noventa aniversario de su fundación en 1932 (algunas ediciones no se celebró por la guerra y otras causas).

La presidenta del jurado de esta edición, Julianne Moore, se mostró muy emocionada al anunciar el premio al filme de Poitras, que utiliza la vida de la fotógrafa Nan Goldin para hacer un paralelismo entre las muertes causadas actualmente por los opioides y las que causó el sida en los años ochenta.

El León de Plata-Gran Premio del Jurado fue para Saint Omer, de la francesa Alice Diop, que cuenta un terrible hecho real, un infaticidio cometido en 2013 por una mujer senegalesa (mismo origen de la realizadora). Un filme que también consiguió el premio a la mejor ópera prima del festival.

La Copa Volpi a mejor actriz, como estaba previsto, fue para Cate Blanchett por su espectacular interpretación de una directora de orquesta en TAR y la de mejor actor para Colin Farrell, por su amigo abandonado de The Bhansees of Inisherin.

Este filme se llevó además el premio a mejor guion para su director, el británico Martin McDonagh, en la primera película que rueda en Irlanda, de donde son sus padres.

El galardón a mejor director fue para le italiano Luca Guadagnino por la adaptación al cine de Bones and All, una historia de amor y canibalismo protagonizada por Thimotée Chalamet y Taylor Russell, que ganó el Marcello Mastroianni a la mejor intérprete joven.

El palmarés de la sección oficial se cierra con el Premio Especial del Jurado, para No Bears, un alegato pro libertad del iraní Jafar Panahi, encarcelado por su oposición al régimen de su país