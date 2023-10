Cómo solicitar el Bono Cultural Joven

En 2022, España lanzó el Bono Cultural Joven con un triple propósito: brindar un impulso económico a quienes cumplen 18 años para explorar la cultura, fomentar hábitos culturales entre la juventud y revitalizar un sector cultural que sufrió mucho durante la pandemia.

Los jóvenes tienen un año para gastar los 400 euros asignados en productos o servicios culturales. Hasta abril de 2023, se realizaron más de 911,000 transacciones por un total cercano a los 33 millones de euros. Estos gastos se distribuyeron en eventos en vivo (58.5% del gasto), bienes culturales físicos (30.1% del total) y productos digitales (11.4%).

Convocatoria Bono Cultural Joven 2023

En 2023, esta iniciativa se ha consolidado en los Presupuestos Generales del Estado con una partida de 210 millones de euros. El Consejo de Ministros ya ha aprobado la regulación de la segunda convocatoria, que beneficiará a alrededor de 500,000 jóvenes nacidos en 2005.

El plazo de solicitud para esta nueva edición se abrirá el martes 13 de junio de 2023 y estará disponible hasta el 30 de septiembre. En esta ocasión, se tienen en cuenta las lecciones aprendidas de la primera convocatoria y las mejoras realizadas en el proceso de solicitud y tramitación.

¿Cómo puedes solicitar el Bono Cultural Joven?

La solicitud se puede realizar de dos maneras:

1. Solicitud personal: Si ya has cumplido 18 años, puedes solicitarlo a través de la página web del Bono Cultural Joven. Para hacerlo, necesitas identificarte utilizando Cl@ve con registro básico o avanzado o un Certificado Digital (el de Persona Física de la FNMT-RCM). Se recomienda utilizar Cl@ve con registro básico, que puedes obtener por videollamada. Si aún no has cumplido los 18 años, deberás hacerlo de forma presencial en una oficina y utilizar Cl@ve de registro avanzado.

2. Representado por un adulto: Si naciste en 2005, tanto si ya cumpliste 18 años como si aún no los has cumplido, puedes pedir a un adulto que solicite el Bono Cultural en tu nombre como representante. El adulto debe disponer de Cl@ve con registro básico o avanzado o un Certificado Digital.

¿Cómo funciona el Bono Cultural Joven?

Una vez que se concede la ayuda, se abona el importe total en un solo pago. Recibirás una tarjeta prepago virtual nominal que es válida durante los siguientes doce meses a partir de la concesión. En casos excepcionales, se pueden emitir tarjetas físicas si el beneficiario no tiene un dispositivo móvil compatible. Esta tarjeta es personal e intransferible.

El Bono Cultural Joven es compatible con cualquier otra subvención, ingreso o recurso proveniente de administraciones públicas.

¿En qué puedes gastar el Bono Cultural Joven?

El Bono se divide en tres categorías para fomentar el acceso a diferentes expresiones culturales:

200 euros para artes en vivo , patrimonio cultural y artes audiovisuales . Esto incluye entradas y abonos para eventos de artes escénicas, música en vivo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales culturales.

euros para , . Esto incluye entradas y abonos para eventos de artes escénicas, música en vivo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales culturales. 100 euros para productos culturales en soporte físico . Esto abarca libros, revistas, prensa, videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Blu-ray.

euros para . Esto abarca libros, revistas, prensa, videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Blu-ray. 100 euros para consumo digital/online. Puedes utilizarlos en suscripciones y alquileres de plataformas de música, lectura o contenido audiovisual, compra de audiolibros, libros digitales (e-books), suscripciones para descargas de archivos multimedia (podcasts), suscripciones a videojuegos en línea y suscripciones digitales a periódicos y revistas.

¿Dónde puedes usar el Bono Cultural Joven?

El bono es aceptado en comercios, empresas y entidades adheridas en todo el territorio nacional. Puedes encontrar estos lugares a través de la aplicación y la página web del Bono Cultural Joven. Hasta la fecha, se han registrado 2,934 empresas adheridas, lo que significa que hay más de 3,000 puntos de venta físicos y en línea disponibles, y el plazo de adhesión continúa abierto.

Las entidades que se hayan dado de alta previamente pueden seguir formando parte del programa sin necesidad de presentar una nueva solicitud.