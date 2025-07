Los 16 Estadios que tienen que visitar Xerez CD y Xerez DFC esta temporada

Xerez CD y Xerez DFC tendrán que visitar durante la temporada 16 estadios, algunos históricos como el Francisco de la Hera de Almendralejo, La Victoria de Jaén, el Álvarez Claro de Melilla, el Nuevo Colombino de Huelva y La Constitución de Yecla, además de repetir en otros como La Condomina de Murcia, El Rubial de Águilas o Linarejos, aunque éste se encuentra en obras desde hace varios meses. El campo del Decano del fútbol español es el de mayor aforo de los 17 estadios del Grupo 4 de Segunda RFEF, superando los 21.000 espectadores, siendo el Municipal de Chapín el segundo en esta lista. Por contra, el de menos capacidad es el Manuel Polinario de Puente Genil y el Angel Celdrán de la Deportiva Minera, ambos con apenas 500 personas.

El campo más antiguo del grupo es El Rubial (Águilas), que data de 1913, aunque ha sufrido, como todos, varias reformas a lo largo de los años; y el de más reciente construcción, el Ciudad de Málaga, campo inaugurado en 2009, si bien el Municipal de Lebrija es el último que ha sufrido una importante remodelación, concretamente en 2023. El estadio con mayor superficie es el del Linares (declara unos 107 metros de largo por 70 de ancho), mientras que el más pequeño es el de la Deportiva Minera, con sus 95 metros de largo por 60 de ancho, mientras que el segundo más pequeño es el Municipal de Lebrija, que tampoco supera los 100 metros de largo ni los 65 de ancho (95x64).

Tres campos de fútbol cuentan con pistas de atletismo, uno de ellos el Municipal de Chapín, mientras que las otras dos instalaciones deportivas que tienen separadas las gradas del césped son el Álvarez Claro de Melilla y el Ciudad de Málaga, estadio en el que va a jugar el CD Unión Malacitano, cub que se ha trasladado de la localidad murciana a la capital costasoleña.

Municipal de Lebrija

Reinaugurado en mayo de 2023 tras las obras de modernización acometidas por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Lebrija, solventando dos cuestiones fundamentales, el cambio de ubicación de las gradas con la finalidad de propiciar una mejor experiencia al público asistente a los encuentros, además de reordenar el espacio; y la mejora de la iluminación del estadio, salvando las barreras arquitectónicas para cumplir con los principios de igualdad y de accesibilidad universal, así como la ampliación de los accesos a la instalación deportiva pública. Las obras fueron cofinanciadas con fondos propios del Ayuntamiento de Lebrija y del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla por valor de 1,5 millones de euros.

Estadio Municipal de Lebrija.

Tras esta actuación, el campo del Atlético Antoniano tiene una capacidad para 3.500 espectadores y sigue manteniendo el césped artificial, uno de los cuatro estadios del Grupo 4 con esta superficie sintética. Sus medidas son de 95 metros de largo por 64 de ancho, para un área total de 6.080 metros cuadrados.

Ciudad de Málaga

La casa esta temporada del 'nuevo' CD Unión Malacitano, club que se ha trasladado de la localidad murciana de La Unión a la capital malagueña con el visto bueno de las asambleas de las dos federaciones (la murciana y la andaluza) e igualmente de la directiva de la RFEF. Es una instalación deportiva propiedad del Ayuntamiento de Málaga y tiene una capacidad de 7.562 personas, es de césped natural y cuenta con unas dimensiones de 105 metros de largo por 68 de ancho (7.140 metros cuadrados). Fue inaugurado el 27 de junio de 2009.

Ciudad de Málaga.

Estadio Besoccer La Condomina

Inaugurado el 25 de diciembre de 1924 y remodelado en varias ocasiones, el histórico campo del Real Murcia (que juega desde hace varias temporadas en la Nueva Condomina) es ahora la sede local del UCAM Murcia y por allí han pasado los mejores equipos del país cuando el club pimentonero militaba en Primera División. El terreno de juego es de césped natural, tiene una capacidad para 6.014 personas y sus medidas son 105x67 (7.035 metros cuadrados).

La Condomina.

Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez

Abierto al público desde el 17 de julio de 2007, es el campo del CD Estepona, escenario de mal recuerdo para el Xerez CD, donde fue eliminado en la primera ronda del play-off de ascenso a Segunda RFEF la temporada 21/22 contra el Ciudad de Lucena. De césped artificial de última generación que permite la práctica del fútbol "con todas las garantías físicas para los deportistas", explican en la web del ayuntamiento costasoleño. Tiene capacidad para 3.800 espectadores. Sus medidas son de 102x66 (6.732 metros cuadrados).

Francisco Muñoz Pérez de Estepona.

Anexo Juegos Mediterráneos

El campo de entrenamiento número 1 de la UD Almería es también donde juega sus partidos el filial albirrojo. Campo de césped natural con pistas de atletismo, no cuenta con grada y tiene capacidad para sólo 500 espectadores. No es un estadio que no está pensado para fútbol y sí para realizar pruebas atléticas, siendo la de calentamiento cuando había competiciones en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, al que se le quitaron las pistas hace varios años. Sus medidas son 103 metros de largo y 67 de ancho (6.901).

Anexo Juegos Mediterráneos.

Estadio de Linarejos

Actualmente en obras, aunque se espera que el Linares Deportivo pueda comenzar la temporada en su estadio. Se están llevando a cabo en dos fases para que el equipo no tenga que abandonar las instalaciones, aunque está sufriendo retrasos. El antiguo Municipal de Linarejos, de césped natural, se construyó en 1955 y la remodelación va a consistir en la rehabilitación y reforma de todo el graderío, la zona de cabinas de prensa cubierta, vestuarios y almacenes, además de las torres de iluminación y del marcador. La nueva capacidad del estadio será de 9.000 espectadores, mientras que las medidas antes de la reforma eran de 107x70 (7.490 metros cuadrados).

Linarejos, actualmente en obras.

El Rubial

El estadio El Rubial, campo del Águilas, se inauguró el 19 de enero de 1913 y, oficialmente, es el segundo campo más antiguo de España, aunque en 1908, el mismo año en el que se inauguró El Molinón en Gijón, ya se jugaba en el terreno donde posteriormente se levantó el estadio. Tiene una capacidad para 4.000 espectadores y unas dimensiones de 100x72 metros. En la temporada 2005/06, se ordena realizar una importante remodelación del estadio, se moderniza el palco presidencial, se construye una nueva grada en el fondo y unas nuevas casetas de vestuarios, oficinas y aseos, todo esto culminado con la colocación de un marcador electrónico. En 2020 se realiza la segunda importante remodelación del estadio. Se elimina el muro de uno de los fondos, se amplian las dimensiones del terreno de juego desde los 98x69 metros hasta los 100x72 actuales (7.200 metros cuadrados) y se llevan a cabo importantes mejoras como un nuevo vallado perimetral del terreno de juego y colocacion de 300 butacas nuevas en la grada fondo.

El Rubial.

Francisco Artés Carrasco

Inaugurado el 5 de marzo de 2003 en un partido del Lorca contra el FC Barcelona, su primer partido oficial fue el 19 de marzo contra el Águilas en el derbi regional. Lleva el nombre de un farmacéutico, político y escritor español nacido en Alhama de Murcia y fue una figura relevante en la vida política y cultural de la región. El terreno de juego es de césped natural, tiene 8.120 espectadores de capacidad y sus medidas son 105x70. En ese estadio han jugado desde el año 2000 el Lorca Deportiva CF, Lorca Atlético, Lorca FC y, desde 2012, el CF Lorca Deportiva.

Francisco Artés Carrasco.

La Constitución

El estadio del Yeclano, inaugurado el 16 de abril de 1944 , es uno de esos campos que conservan el sabor del fútbol añejo con sus gradas techadas, sus columnas y una cercanía al terreno de juego que hacer recordar los viejos estadios de un fútbol de otra época. En 2023 se presentó un proyecto de remodelación para adecuar la instalación a los nuevos tiempos, aunque de momento las obras no han comenzado. Capacidad para 4.000 espectadores (3.500 sentados y 500 de pie), césped natural y medidas de 101x61 (6.161 metros cuadrados).

La Constitución.

Municipal Ángel Celdrán

Otro de los campos de césped artificial del Grupo 4 de Segunda RFEF, la casa de la Deportiva Minera, club al que ha llegado esta temporada José Carlos Romero Checa, además de los exxerecistas Paco Torres y David Santisteban. Instalación con una pequeña grada que perimetra el campo, de sólo 500 espectadores de capacidad y medidas de 95x60, el más pequeño de la categoría (5.700 metros cuadrados).

Ángel Celdrán.

Francisco de la Hera

Casa del CD Extremadura, equipo recién ascendido al Grupo 4 de Segunda RFEF. El antiguo estadio fue inaugurado en 1951 y en 1996 se llevó a cabo una reconstrucción, ampliando el aforo a los 11.580 espectadores de capacidad que cuenta en la actualidad. Escenario de los mejores momentos del fútbol en Almendralejo con aquel CF Extremadura que militó en dos ocasiones en Primera División. De césped natural, tiene unas dimensiones de 105X69 (7.245 metros cuadrados).

Francisco de la Hera.

Ciudad Deportiva del Málaga

Las instalaciones donde juega el Atlético Malagueño están dotadas de tres campos de césped natural y dos de césped artificial al que se unirá un tercero. Están adaptados para Fútbol-11 y Fútbol-7. En el campo principal, con un graderío que puede albergar alrededor de 1.500 espectadores, disputa sus partidos en casa el segundo equipo del Málaga CF, el Club Atlético Malagueño, así como el Juvenil ‘A’ y el Málaga CF femenino. Tiene unas medidas de 105x68 (7.140) y es de césped natural.

Ciudad Deportiva Málaga.

Nuevo Colombino

El estadio de fútbol del Recreativo de Huelva, decano del fútbol español. Fue inaugurado oficialmente el 8 de noviembre de 2001 y sustituyó al antiguo Estadio Colombino o Estadio Municipal que se encontraba emplazado en la barriada de Isla Chica desde 1957. Tiene una capacidad de 21.670 espectadores, el de mayor aforo de todo el Grupo 4 de Segunda RFEF y unas dimensiones de 105x68 (7.140 metros cuadrados). Incluye treinta y dos palcos privados y setenta y dos plazas en cabinas de prensa, sala de prensa de 110 metros cuadrados, gimnasio de 226 metros cuadrados y grandes vestuarios. El Nuevo Colombino fue inaugurado oficialmente el 8 de noviembre de 2001 en un partido entre el Recreativo de Huelva y el Newcastle, en el que el equipo onubense venció por tres goles a cero. El Xerez CD perdió el ascenso a Primera División en la temporada 2001/2002 en la penúltima jornada cayendo 2-1 contra el Decano, que fue quien ascendía ese día a la máxima categoría.

Álvarez Claro.

Álvarez Claro

Inaugurado en 1945 y remodelado en 2020, el Álvarez Claro es otro de los campos míticos de la antigua Segunda División B, visitado en multitud de ocasiones por el Xerez CD. Al igual que Chapín, conserva las pistas de atletismo que hacen de la instalación un campo 'desangelado' para el fútbol. Tiene una capacidad para 6.512 personas, es de césped natural y unas dimensiones declaradas de 106x65 (6.890 metros cuadrados).

Manuel Polinario.

Manuel Polinario

Otro de los terrenos de juego con césped artificial es el Manuel Polinario de Puente Genil. La superficie es de nueva generación tras las obras acometidas durante el verano de 2024, que sustituyeron el mal estado del antiguo césped del estadio cordobés. La única grada cuenta con una capacidad para 500 espectadores, si bien ya se ha licitado la obra para la construcción, durante 2025, de una nueva grada, situada frente a la actual y para 276 personas, en principio destinada a las aficiones visitantes. Sus dimensiones son de 101x62 (6.262 metros cuadrados).

Nuevo La Victoria.

Nuevo La Victoria

Inaugurado el 29 de agosto del 2001 contra el Polideportivo Ejido. El estadio cuenta con unas dimensiones de juego de 107×67,5 metros (7.222 metros cuadrados) y la capacidad del graderío es de 12.569 espectadores, aunque puede ampliarse hasta los 15.056 espectadores con gradas supletorias en la zona delantera de la grada y con supletorias en las zonas altas, habiéndose completado varias veces el aforo con más de 20.000 espectadores. El estadio del Real Jaén, que jugará por primera vez en su historia en Segunda RFEF tras penar varios años en Tercera, dispone instalaciones propias de oficinas y tienda oficial del club, local de gimnasio y sedes de las diversas peñas de aficionados del club.

Chapín.

Municipal de Chapín

La casa de Xerez CD y Xerez DFC. Inaugurado en agosto de 1988 en un partido entre el XCD y el Real Madrid (0-1, gol de Aldana), sufrió una importante remodelación en 2001 para acoger un año más tarde los Juegos Ecuestres Mundiales. Por este motivo, y sobre todo por la guerra que mantenía el entonces alcalde Pedro Pacheco con Luis Oliver, consejero delegado del club, el equipo se tuvo que marchar aquella temporada 2001/2002, en Segunda A, al campo sanluqueño de El Palmar, del que regresó meses más tarde con pie y medio en Primera División y escapándose el ascenso en la penúltima jornada en el Nuevo Colombino. Chapín tiene unas dimensiones de 105x68 (7.140 metros cuadrados) y una capacidad de 20.742 espectadores, el segundo de más aforo del Grupo 4: