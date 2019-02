"Los árbitros tienen el trabajo más complicado"

La sanción de 15 partidos al jugador del Jerez Industrial Jesús Barrera y la posibilidad de que se le reste al equipo un punto en la clasificación han caído como una losa en el club blanquiazul, que ya trabaja en el recurso para tratar al menos de anular una de las dos faltas graves con las que ha sido castigado. El futbolista ha dicho prácticamente adiós a la temporada, una baja sensible para Juan Luis Aguilocho, técnico que pierde a un jugador que desequilibra, rápido y con gol.

El técnico no se ampara en argumentos de posibles manos negras del colectivo arbitral con respecto al club. Al contrario, en general es de la opinión de que "los árbitros no se inventan nada". Así vio el guadalcacileño la expulsión del jugador: "Me pilló cerca. La primera amonestación fue justa y después siguió dirigiéndose al colegiado y aún así continuó en el partido. En ese momento mandamos a calentar a Falcón y cuando le cae la segunda amonestación estaba Falcón justo esperando para saltar al campo. Habíamos solicitado el cambio pero el balón estaba en juego y no hubo tiempo".

"El árbitro hace su trabajo y si yo mañana cometo un error grave tendré que pagar por lo que haga"

Según el asistente de la banda de Tribuna del Municipal de El Torno, el jugador vio la segunda amonestación "por provocar la animosidad del público", en concreto por realizar una peineta. Aguilocho explica que "yo eso en concreto no lo veo, pero después algunos compañeros comentaron que sí". En este sentido, puntualiza que "yo no creo que ningún árbitro se quiera cebar con nadie, si el hombre detuvo el partido y lo amonestó seguramente ocurriría. Ya sabemos que los jugadores están muchas veces al 200 por cien, pero para competir, incluso antes de entrenar está saber controlar estas cosas. Lo evitable hay que evitarlo".

Así que el entrenador industrialista indica que "nos quedamos sin un jugador importante para lo que resta de temporada y parece ser que nos pueden quitar un punto que ojalá no sea así".

Con respecto al jugador, apunta que "al chaval, darle ánimos y que le sirva para aprender. Esperemos que sea así para el futuro, pero no nos queda otra que aceptarlo. Yo no voy a decir que los árbitros van contra nosotros ni esos argumentos, para nada. El árbitro hace su trabajo y si yo mañana cometo un error grave tendré que pagar por lo que haga. Yo jamás voy a hablar de los árbitros, nunca, porque pienso que el trabajo más complicado es el del árbitro. Y si emocionalmente no se está a la altura para competir pasan estas cosas", advierte.

"Si el recurso prospera, perfecto, pero darle más vueltas no conduce a nada, hay que pensar en el Tesorillo"

Los antecedentes de la temporada tampoco ayudan: "Yo no creo que un árbitro se invente nada, pero tampoco ha minimizado nada. Si no hay precedentes, a lo mejor el árbitro no pone (en el acta) que el jugador se queda (en la grada) y se vuelve a dirigir a ellos. Es mi forma de verlo, no voy a decir algo que no siento".

Si el recurso no prospera, al equipo se le restará un punto en la clasificación, lo que dificultaría un poco más el objetivo: "Si podemos evitarlo, perfecto; pero darle más vueltas a esto no conduce a nada. A trabajar y a intentar que no ocurra más y a pasar página cuanto antes porque esto no suma, la mente tiene que estar puesta ya en el partido contra el Tesorillo".