Juan Luis Aguilocho debutó en casa -ya lo había hecho una semana ante en El Torno- con victoria sufrida ante el Tesorillo. El técnico se queda con "haber dejado la portería a cero y el trabajo de los futbolistas", asegura que "lo que prima ahora es el resultado" y que el sistema de tres centrales puede cambiar "pero no el estilo" y con respecto a las críticas de algunos aficionados añade que "va en el cargo".

–Primera victoria con usted en el banquillo y no ha podido ser más sufrida.

–Sí, es una gran verdad. Victoria muy sufrida. Tal y como se desarrolló el primer tiempo podría haber sido un poquito más cómoda, pero se nos ha complicado en la segunda mitad. Ellos han jugado más directos y hemos sufrido un poco.

–Se puede decir que a estas alturas lo más importante son los tres puntos.

–Estoy satisfecho por la victoria y luego porque hemos dejado la portería a cero. Es algo que me auto exijo, para mí es importante. Les comenté en el descanso que prefiero ganar uno a cero que a 18 a uno.

–¿Cree que al equipo le ha podido pesar la responsabilidad en la segunda parte ante un Tesorillo que es un rival de la zona baja?

–En la primera mitad sí hemos afrontado el partido con más personalidad, teniendo el balón y con criterio en la salida y en la segunda diría que los primeros diez o quince minutos, en la misma tónica. Quizá en los últimos veinte minutos o media hora ellos nos han empezado a jugar directos, y nosotros un poquito ya desgastados no llegábamos igual a las ayudas defensivas. Hemos sufrido bastante, han tenido una bastante clara y otras llegadas más tímidas en las que han podido empatar.

–¿Hasta que punto ha sido importante la baja de Dimas en la primera mitad? ¿Ha faltado fluidez?

–No creo. Es cierto que ha coincidido con la salida de Dimas, que pidió el cambio. No lo veo desde ese punto de vista. Los partidos tienen fases y la última media hora era otro partido y había que afrontarlo de otra forma, era más de ida y vuelta y a lo mejor con Dimas en el campo hubiera pasado lo mismo.

–A este equipo se le ha achacado durante la temporada que deja abiertos los partidos, lo que provoca que sufra en los minutos finales.

–En la primera parte hemos tenido una además del gol y en la segunda un par de ellas, una de Morlán, que arranca desde el medio campo y quizá ha llegado con poca frescura. En definitiva, es verdad que hemos podido matar el partido, no ha sido así, y también es verdad que si todas las que tienes las materializas estaríamos hablando de la elite, donde también se fallan.

–¿Con qué se queda de esta primera victoria?

–Con haber dejado la portería a cero y con el trabajo impresionante de los chavales, los futbolistas lo han dado todo, han sido muy solidarios sin balón, han corrido mucho y han sabido sufrir. Desde aquí quiero felicitarlos, porque los protagonistas y los héroes de esto son ellos. Es bonito que los hombres tengan ideas pero lo realmente es que las ideas tengan hombres para llevarlas a cabo. Ellos son los héroes de la victoria, incluidos los que no han participado en el partido.

–¿La idea de jugar con tres centrales y sacar el balón desde atrás se va a mantener en otros partidos o va a depender del campo y del rival?

–Yo he intentado hacer un traje a medida en función de. El campo es amplio y me parecía una buena idea para circular mucho y desgastar al rival. También hay que adaptarse a los jugadores que tenemos y también es importante el momento de la temporada en que estamos, prima el resultado. Los tres centrales eran a partir de tres cuartos en campo propio, en principio daba continuidad el portero, los laterales pasaban a ser más profundos y Kevin se metía entre los centrales. Lo hemos hecho para llevar más el mando del partido y tener el control. Ha salido bien. A lo mejor otra semana vamos a un campo de dimensiones reducidas o nos encontramos otro perfil de rival y se cambia el sistema. Pero el estilo intentaremos que sea siempre el mismo.

–¿Quizá le ha faltado al equipo algo más de velocidad y ritmo?

–Sí, es cierto y de hecho lo hemos comentado en el descanso, que estábamos haciéndolo bien pero que las circulaciones tenían que ser más rápidas para originar espacios y provocar desajustes en el rival. Es un sistema complicado y hay que asimilar los conceptos, llevamos trabajando una semana y poco.

–Algunos aficionados no han tenido paciencia y se han escuchado voces discordantes. Un poco extraño siendo la primera vez que se sienta en el banquillo de La Juventud.

–Bueno, esto es así. Lo más importante en el fútbol es el aficionado, sin aficionados no hay fútbol y para mí es muy respetable. Tengo muy asumido que la crítica va en el cargo por bien que lo hagas. Es verdad que a veces hay que escuchar y meditar porque te puede venir bien. No es algo que me extrañe. Además, el Jerez Industrial es un club grande, está en horas bajas, y prima el resultado.

–Jornada provechosa tras perder el Villamartín.

–Tres puntos más cerca del objetivo, que es la liguilla. Y a focalizar todas las energías en superar el próximo partido y a partir de ahí mirar cómo van las cuentas.