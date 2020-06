Alud de fichajes y renovaciones en el Grupo X

El Grupo X de Tercera, a la espera de conocer quien ascenderá a Segunda B -pueden ser dos equipos si el Betis Deportivo no lo hace de forma directa y lo hace en la repesca-, ya está configurado y los clubes no han perdido el tiempo. Con mucho margen aún para que arranque la campaña 20/21 en octubre, muchos clubes tienen ya adelantado mucho trabajo y tienen muy adelantada la configuración de sus plantillas.

Sólo el Arcos, sin tener en cuenta a los cuatro conjuntos que pelean por subir -Betis Deportivo, Ciudad de Lucena, Xerez DFC y Utrera-, no tiene entrenador y casi todas las entidades han comenzado a mover el mercado en lo que a renovaciones y nuevas incorporaciones se refiere.

Rota, Ceuta, Salerm Puente Genil, Antoniano o Xerez CD cuentan ya con más de diez jugadores y otros, como San Roque de Lepe o Lebrijana, también tienen la tarea muy avanzada. Ninguno ha querido esperar, como ha sucedido en otros veranos, a que finalicen las fases de ascenso.

Otros, como Arcos o Los Barrios aún ni han empezado a andar -el cuadro barreño incluso podrían anunciar en breve la no continuidad de Rafael Carrillo, que no llegó ni a debutar por la pandemia- y los recién ascendidos La Palma o Castilleja también van poco a poco. La actividad en los filiales, Sevilla C y Córdoba B, va más despacio igualmente.

El Rota de Paco Peña y el Salerm Puente Genil de Diego Caro han sido los equipos que han comenzado más pronto a atar a los jugadores que les interesan y los han anunciado en cascada, lo mismo que ha hecho el Ceuta en los últimos días. La entidad caballa, además, se ha hecho con los servicios del delantero exxerecista Borja, que hasta última hora barajó la opción de seguir en el Deportivo.

En el otro lado de la balanza, José Juan Romero no cuenta para el próximo curso con el centrocampista exxercista David Polaco, que llevaba dos años en el cuadro ceutí y que era uno de los jugadores más queridos por la afición.

Las equipos del Grupo X que más renovaciones y altas han confirmado hasta el momento son: