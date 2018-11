Álvaro Ordóñez, seleccionado para representar a España en el Mundial de Tarragona

El jerezano Álvaro Ordóñez González será uno de los representantes españoles en el Mundial de Fisicoculturismo que tendrá lugar entre los días 6 y 9 del próximo mes de diciembre en Tarragona. El fisicoculturista superó la preselección, en la modalidad de Classic Bodybuilding Máster Talla Única (40/44 años) junto a Manuel Sánchez y Germán Villaroya, celebrada el pasado fin de semana en Alcalá de Henares y a la que acudieron más de 50 aspirantes de todo el país.

Rafael Ovejero, seleccionador español, valoró el físico expuesto por el jerezano, que acudió a la cita acompañado por su preparador, Ángel Molinero, responsable del equipo de Ordóñez en el gimnasio Maxfitness.

Ordóñez llegaba a esta preselección después de haberse proclamado campeón nacional en la modalidad de Classic Bodybuilding Máster Talla Única en el Campeonato de España de Fisicoculturismo y Fitness (FEFF-IFBB) disputado en Pola de Siero.

El atleta detalla que "mucha gente ni se imagina el sacrificio que todo esto lleva detrás. Para llegar hasta aquí, llevo año y medio preparándome, con una dieta rigurosísima, en la que no te puedes saltar nada. Te vuelves casi antisocial porque no puedes hacer lo que hacen tus amigos, no puedes salir ni tomarte una cerveza. Proteína e hidratos, sota, caballo y rey".

El jerezano se mostró "orgulloso e ilusionado” ante su participación en el Mundial, ya que “no todos los días se te presenta la oportunidad de representar a tu país y de presumir de tu tierra en un evento de este nivel, que es lo máximo. Tanto sacrificio ha merecido la pena. Ahora que estoy aquí, voy a por todas, intentaré hacerlo lo mejor posible para hacer podio".

Ordóñez también lamenta la falta de ayudas a un deporte minoritario. "Para nosotros esta actividad es como un modo de vida que no se hace por dinero. Apenas hay ayudas, sólo para los grandes eventos. Los gastos para ir al Campeonato de España los pagué yo todos, el viaje, la estancia, la comida... Lo tenemos asumido, si es por dinero, me he equivocado de deporte".

Tuvo que marcharse de Jerez muy joven para poder dedicarse a lo que le gusta y eso lo ha conseguido “gracias al apoyo de mi familia y al mi chica, Mauri Karina, que es la que se encarga de mi alimentación, que es lo más importante en este deporte. Sólo entiende mi locura quién entiende mi pasión, que se dice".

Igualmente, detalla: "Si establecemos una pirámide, primero está la alimentación, luego el descanso y lo último, el entrenamiento. Es como tener un buen coche, con una buena carrocería, un buen motor y el mejor combustible pero te fallan los neumáticos... No te vale de nada, el coche no anda. Esto es como una cadena, en la que si falla un eslabón, nada marcha. También es fundamental la fortaleza mental”.