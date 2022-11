Andrés Sánchez ironiza con el horario del partido del Guadalcacín en Alcantarilla: "Maravilloso"

El Guadalcacín FSF visita este domingo al Alcantarilla B en partido de la sexta jornada del Grupo 3 de Segunda División. La hora del partido, 11 de la mañana, ha molestado y mucho al técnico del equipo jerezano, que no ve ni lógico ni ético el horario del partido y ha tirado de ironía: "Maravillosa hora".

Andrés Sánchez apunta que "estas cosas me parecen fuera de toda ética, nos obligan a salir el sábado por la noche y a incurrir en gastos que no tenemos, somos un equipo pobre y esto nos hace más pobre aún. A ellos les sobra el dinero, pero a nosotros no y no hay necesidad de poner un partido a las 11 de la mañana estando, como estamos, en otra comunidad autónoma y a 8 horas de viaje".

En cuanto al rival, el Alcantarilla tiene esta temporada tanto equipo en Primera División como en Segunda, "han fichado a lo mejorcito de Alicante y van cuartos en Primera, lo que indica el poder económico que tienen esta temporada. Junto a Ceuta y Melilla, es el equipo con más dinero y el equipo de Segunda es quinto".

En lo deportivo, Andrés Sánchez recupera efectivos, el equipo se ha reforzado esta semana con dos nuevas jugadoras, Daniela y Nekane, y aún deben de llegar dos brasileñas. El técnico confía en levantar el vuelo porque "las jugadoras están entrenando muy bien y a pesar de la mala dinámica están con muchas ganas. Estamos compitiendo muy bien en los partidos, pero nos ha faltado banquillo estas últimas semanas. Viajamos con mucha motivación".

Y del rival, apunta que "es un equipo con los conceptos muy claros, entrenan a veces con las de Primera División y van a otro ritmo, aunque les falta algo de veteranía. Es un equipo que juega con desparpajo. Será un partido difícil, pero nosotros vamos con ganas".